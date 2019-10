¿Qué hace Camila Cabello en Inglaterra con la realeza británica?

Camila Cabello siempre se rodea de grandes estrellas. La hemos visto con Alejandro Sanz, Penélope Cruz, Shawn Mendes…bueno, con gente igual de famosa que ella. ¿Y con quién ha estado este martes? Nada más y nada menos con parte de la familia real británica.

La cantante cubana ha estado con los Duques de Cambridge, pero no para aprender modales de princesa que pueda usar cuando se meta en el papel de Cenicienta. ¿Y cuál es la razón entonces? Pues nada más y nada menos que los Teen Awards que organiza la radio BBC1.

La intérprete de Havana posó junto a los duques Will y Kate. Eso sí, también se encuentran el grupo de adolescentes finalista. Pero, ¿en qué consisten estos premios? Se trata de un reconocimiento a un grupo de adolescentes que ha superado algunas adversidades y han acabado convirtiéndose en embajadores.

Para Camila ha sido una experiencia única. De hecho, tal y como ha comentado para la BBC, ha sido una experiencia única: “Ha sido un honor ser invitada al palacio de Kesington para celebrar la final de los Teen Awards con el duque y la duquesa de Cambridge. He podido escuchar cosas increíbles de la boca de estos héroes adolescentes. Es muy inspirador. Su pasión y dedicación por ayudar a los demás es increíble y realmente me ha marcado”.

Camila cumpe un sueño

Pero los duques de Cambridge no son los únicos reyes que va a conocer Camila en su visita a Inglaterra. La cantante cumplirá su sueño de ver en persona a la mismísima Danerys Targaryan. Bueno, más bien a Emilia Clarke, la actriz que la da vida.

Cabellose ha confesado siempre como una fan incondicional de Juego de Tronos y, tal y como ha asegurado en su cuenta de Instagram, está muy feliz de poder conocer por fin a Emilia. Será en el programa británico The Graham Norton Show, donde actuará el 25 de octubre.

Camila Cabello cuenta a sus seguidores la ilusión que le hace conocer a Emlila Clarke / Instagram

“Tengo cosas de Juego de Tronos por toda mi casa. Literalmente soy súper fan, bueno, quizá la número uno no, pero por ahí”, comienza diciendo ante la cámara Camila. “Resulta que voy a estar actuando en Graham Northon y Khaleesi estará allí. Emilia Clarke estará allí y no me lo puedo creer. Simplemente no me lo puedo creer”, ha terminado diciendo.