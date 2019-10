Sam Smith puede regresar este sábado a la lista de LOS40

Si hasta hace poco le tuvimos en lista con Dancing with a stranger, a dúo con Normani, ahora Sam Smith puede regresar a LOS40 de la mano de su nuevo single, How do you sleep? Se supone que esta canción estará incluida en el tercer trabajo del cantante británico, en cuya elaboración ya está enfrascado, según ha anunciado. Con solo dos álbumes previos, Smith ha cosechado una buena ristra de éxitos, empezando por aquel inolvidable Stay with me o Promises, junto al DJ y productor Calvin Harris.

El tema viene acompañado de un espectacular vídeo en el que Smith se transforma en diva: "La reina del baile que llevo dentro está emocionada por ser liberada", ha comentado Smith, quien este mismo año acaparó titulares al declarar que se siente tan mujer como hombre, que se planteó en el pasado someterse a una operación de cambio de sexo y que tiene aspectos de su personalidad marcadamente femeninos. Un personaje único —y ante todo un excepcional vocalista— que puede retornar al chart si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40SamSmith.

¡Mucha suerte!