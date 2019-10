‘Ella’, el himno feminista y empoderador de Bebe, cumple 15 años

lla fue, y sigue siendo, una inyección de autoestima y empoderamiento para muchas mujeres. Es una canción optimista que Bebe se escribió a sí misma "por una necesidad personal, una reflexión que surgió en un momento delicado", tras el fallecimiento de su abuela, un icono femenino para ella. Si bien Malo lanzó su carrera, Ella la consolidó y demostró que Pafuera telarañas (2004) no era un disco de una sola canción.

Poco después del contundente éxito de Malo, nº 1 en LOS40 durante dos semanas, Bebe presentó Ella, segundo sencillo de su debut Pafuera telarañas. Aunque no obtuvo la misma repercusión, sí consiguió ascender a lo más alto de la lista y ocupar el primer puesto entre el 23 y el 29 de octubre de 2004.

Nacida "por casualidad" en Valencia, la artista, que siempre ha llevado por bandera su condición de extremeña, llegó a Madrid con 18 años para estudiar Arte Dramático. Durante 8 años, se hizo conocida en el circuito de locales madrileño (Libertad 8, Buho Real…) y destacó porque "era diferente". El boca a boca funcionó y llegó a oídos de Carlos Jean, que se convirtió en el productor de su primer álbum.

A finales de 2003 empezó a grabar Pafuera telarañas. Su trabajo con el afamado productor fue, según definió Bebe en diferentes entrevistas: "mágico", "precioso", "ha conseguido darle la vuelta a las canciones", "ha sabido dar un aire muy actual a lo que yo tenía en la cabeza", "la colaboración ha sido la bomba porque he aprendido muchas cosas", "hubo química entre nosotros", "ha hecho suyas las canciones, las ha cuidado, las ha mimado".

Bebe - Ella (Videoclip Oficial)

Pafuera telarañas es una colección de canciones que mezcla valentía, rebeldía, rabia, ternura, melancolía, necesidad de respeto, silencio. Su objetivo lo explicaba Bebe en 'Lo + 40': "que remuevan algo, tanto para bien como para mal, que hagan que alguien reaccione, que no pase desapercibido".

En este disco debut, Bebe manifiesta una perspectiva femenina indiscutible: "yo no soy feminista radical, pero soy una tía al fin y al cabo. Escribo canciones para tíos y para tías desde mi condición femenina, evidentemente, suelo escribir en femenino. Aparte, me interesa mucho la evolución de la mujer y la situación en la que se encuentra. Yo ahora mismo estoy en una situación privilegiada, pero no todo el mundo está en la situación que yo estoy”.

Bebe, en los 40 Principales de 2012 / Carlos Alvarez/Getty Images

Ella es una de las canciones más destacadas del álbum, junto con el primer single Malo. Sobre estos dos temas la artista explica: "Lo que me llevó a grabarlas fue la empatía hacia el sufrimiento de ser maltratado. Fue un año muy violento, yo estaba aterrada, no lo viví en mis carnes, pero recuerdo en el telediario escuchar hasta tres casos de violencia de género en el mismo día. De ahí surgió el tema Malo. Ella fue por una necesidad personal, una reflexión que surgió en un momento delicado, tras la muerte de una persona muy importante en mi vida. Me sirvió para motivarme, lo necesitaba".

Respecto a quienes acusaron a Bebe de 'oportunista' por canciones como Malo o Ella, la artista respondía: "nunca hay bastantes canciones al respecto, más tendría que haber y más la gente echarse a la calle".