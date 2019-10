Cada año es más complicado. ¿De qué me disfrazaré la noche de Halloween? Si tienes poco tiempo para pensar una idea original, no se te dan bien las manualidades o, simplemente, no quieres que tu bolsillo se resienta, he aquí una guía práctica de disfraces y complementos por poco dinero.

ÁNGEL (VERSIÓN JULES EN EUPHORIA)

No podemos ocultarlo. Euphoria es una de nuestras series favoritas de este año, pero sabemos que también la tuya. Por eso, no podía faltar el disfraz de Jules en el capítulo 6, donde se disfraza de Claire Danes en Romeo + Juliet. Simplemente necesitarás un vestido blanco, unas alas de ángel y un poquito de arte para maquillarte.

¿Cómo disfrazarse este Halloween por menos de 20 euros?

LUCRECIA & VALERIO

Son una de nuestras parejas favoritas en la nueva temporada de Élite y no hay duda de que son los más divertidos para interpretar este 31 de octubre. Para el disfraz de Lu, lo imprescindible es usar muchos complementos para el pelo y perlas, pero sin olvidar su personalidad snob e ingeniosa. ¿Necesitas ayuda con el guion? “Oye tú, narco Barbie”, “You bitch!” o “Lindo día” son algunas de nuestras frases favoritas.

Para Valerio hay que llevar la fiesta por bandera, una camisa abierta con una camiseta de tirantes negra debajo, una cadena dorada y gafas de sol para ocultar las ojeras. La sonrisa arrolladora es cosa tuya…

MALÉFICA

Angelina Jolie siempre ha sido fuente de inspiración, pero en esta película más que nunca. ¿Qué sería del Halloween sin una de nuestras villanas de Disney favoritas? Falda negra, una camiseta de Maléfica —de las muchas que podemos encontrar en las tiendas— y, por supuesto, sus icónicos cuernos. ¿Para el maquillaje? ¡Fácil! Polvos blancos y fuerte de contouring debajo de los pómulos.

IT

Si eres un cinéfilo empedernido y no te da miedo asustar a los niños, este es tu disfraz. Casi todo es maquillaje y, según de tus habilidades, puedes inspirarte en la versión de 2019 o de 1990. Maquillaje blanco en toda la cara, rojo para los detalles, una peluca naranja y un globo, claro.

BILLIE EILISH

No hay duda de que es una de las cantantes del momento y lo mejor de todo es que su look es más que reconocible. Tintarse (¡temporalmente!) el pelo de verde neón o azul, ponerse muchas cadenas y chokers, un micrófono y elegir una de las camisetas o sudaderas de su colección para Bershka... Ahora solo te queda practicar su intensa y despreocupada mirada y, ¡listo!

Billie Eilish en su visita a los estudios SiriusXM de Nueva York, en septiembre 2019 / Astrid Stawiarz/Getty Images

GHOSTING

Somos fans absolutos de la ilustradora Haley Weaver y su serie de Last minute Halloween costume ideas. En su cuenta de Instagram no sólo te vas a poder echar unas risas, sino que también vas a encontrar ideas tan fantásticas como la del disfraz de GHOSTING.

Porque todos tenemos una sábana blanca en casa y, vamos a ser sinceros, todos hemos dejado de escribir a esa otra persona… Como diría Ariana Grande, “Thank u, next!”