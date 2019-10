Cinco temas de Marisol para celebrar por todo lo alto el Goya de Honor a Pepa Flores

¡Tenemos el corazón contento y lleno de alegría! ¿La razón? La Junta Directiva de la Academia de Cine ha decidido darle el Goya de Honor 2020 a la mismísima Pepa Flores por “sus inolvidables interpretaciones y por ser una de las actrices más queridas y recordadas por el gran público”.

Pepa Flores se convirtió en una de las personas más conocidas de los 60 y 70 en nuestro país. Bajo el nombre de Marisol, empezó siendo solo una niña en el cine. Su primera película como protagonista fue Un rayo de luz, catapultándola a la fama. El público quedó prendado de la voz de aquella niña. Desde ese momento, Marisol protagonizaba una película por año: Ha llegado un ángel, Tómbola o Rumbo a Río, son solo algunos ejemplos.

Pepa Flores, tal y como ha asegurado la Academia de cine, se siente “muy honrada y agradecida por este reconocimiento, y por ello quiero darle las gracias a la Academia y desearle mucha salud a nuestro cine”.

Con 37 años, tras estar casi tres décadas delante de las cámaras, Pepa decidió retirarse y tener una vida más tranquila. Ahora, treinta y cuatro años después, los Goya reconocen la figura de una de las grandes estrellas del cine español.

En LOS40, para celebrar el Goya de Honor de Pepa Flores, hemos querido recordar cinco canciones que ha interpretado la actriz en su carrera. Porque, por muchos años que pasen, las canciones de Marisol siempre formarán parte de nuestros guateques y sobreviven al paso de los años.

Estando contigo me siento feliz

¿Quién no ha cantado esta canción en algún momento de su vida? Se trata de una de las canciones más famosas de la artista. La grabó cuando solo tenía once añitos para la película Ha llegado un ángel. Aunque todos recordemos la versión de Marisol, en realidad este temazo es de Conchita Bautista. La cantante la interpretó en el Festival de Eurovisión de 1961, que tuvo lugar en Cannes. Eso sí, quedó solo en un noveno puesto. ¡Pero ahora es una de las canciones más recordadas del cine español!

Tómbola

Cuánto de cierto hay en la letra de Tómbola. La canción, que interpreta en la película homónima, es adictiva. La voz de Pepa Flores se mete en la cabeza y no puedes dejar de cantarla. Con un mensaje de lo más optimista, no hay buena fiesta que no acabe con este tema.

Ola, ola, ola

Otro temazo de Ha llegado un ángel. Un tema que te sirve tanto para saludar a alguien como para cantar. Un tema donde la niña vuelve a demostrar su potente chorro de voz. ¡Normal que rodase solo musicales!

Corre, corre, caballito

Todo el mundo ha tenido prisa alguna vez y ha terminado cantando “corre, corre, caballito”. Fue una de las primeras canciones que cantó Pepa Flores para el gran público. El tema forma parte de la banda sonora de Un rayo de luz, la primera película que protagonizó la actriz.

Corazón contento

Con 20 años, Marisol era la estrella más famosa de España. De hecho, como cualquier cantante pop, tenía hasta sus propios videoclips. ¡Y sus canciones sonaban a todas horas! Una de las canciones más escuchadas de 1968 y que ha perdurado cincuenta años es Corazón contento. ¿Quién no lo ha dado todo con este tema?