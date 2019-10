Selena Gomez - Lose you to love me [2019]

Empieza una nueva era para Selena Gomez y eso pasa por dar carpetazo a Jelena, su historia de amor con Justin Bieber que, por lo que describe en su última canción, fue muy tóxica. El título ya dice mucho: Lose you to love me (Perderte para amarme).

Está claro que Selena ha querido despedirse de la relación que ha marcado su vida y lo ha soltado todo, como si de un confesionario se tratase. “Esta canción fue inspirada por muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum”, asegura ella, “quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrá del otro lado más fuerte y con una mejor versión de sí misma”.

Se sitúa en el lado del que ha visto la luz y empieza su recuperación de verdad. No sin antes echarle en cara a su ex lo que hizo con ella.

“Di todo de mí, ellos lo saben. Me derrumbaste y ahora se muestra. En dos meses nos reemplazaste, como si fuera fácil. Me hiciste pensar que me lo merecía, en medio de la curación”. Acusaciones que explican cómo se sintió tras su ruptura.

Jelena en 2012, cuando no sabían lo que les esperaba. / Noel Vasquez/Getty Images

Tras varios años de idas y venidas y una historia muy intensa por la que los seguidores de ambos apostaban, la pareja se reencontró en octubre de 2017. Pero en marzo del siguiente año llegaba la ruptura definitiva (aunque esto nunca se sabe, que la vida es muy larga). En junio, Justin empezaba a salir con Hailey Baldwin. Un mes después se comprometían y en septiembre ya estaban casados. De ahí el reproche de Selena.

Ha escrito la canción con un equipo en el que se encuentra Finneas, el hermano de Billie Eillish y también Julia Michaels. Ellos le han ayudado a transmitir su mensaje: “Necesitaba perderte para encontrarme. Este baile me estaba matando lentamente. Necesitaba odiarte para amarme, sí”.

Este nuevo vídeo en el que ella y sus emociones son las únicas protagonistas, nos recuerda al de The heart wants what it wants, otro anterior que también era en blanco y negro y también hablaba de esta relación.

Pero parece que Selena ha abierto los ojos después de haber estado ciega y acaba la canción con una idea clara: “Y ahora es un adiós, es un adiós para nosotros”.

¿Cómo ha recibido esta canción Justin Bieber? Es la pregunta que se estarán haciendo muchos. Desde luego, no tiene que ser un momento fácil para su mujer que siempre ha tenido que aguantar las críticas de los que creían que Jelena sería una realidad antes o después.

“Gracias a todos por estar a mi lado en los altibajos. No podría hacerlo sin todos vosotros y no puedo esperar para comenzar mi próxima aventura con todos”, decía una agradecida Selena que está recibiendo el apoyo de los suyos.

“¡Fui a Interscope para agradecer a todos lo que hacen por mí! Me sorprendieron con algunos discos de los últimos años. Pero mi parte favorita de hoy fue mostrarle a algunos fans mi música y el vídeo. Estoy muy agradecida por el amor y el apoyo que he tenido a lo largo de los años. Os amo”, añadía.

Ahora queda comprobar si esta fuerza de la que habla es real y es capaz de continuar su vida con esperanza, sin Justin Bieber y con mucha más música.