Mira un avance exclusivo de ‘La Familia Addams’

LOS40 te ofrece en exclusiva este avance de una de las escenas más musicales de La Familia Addams, la película de animación que se estrena el 25 de octubre en cines. Se trata de un momento en el que podemos escuchar la icónica canción del órgano, que ya forma parte del imaginario popular. ¡Dale al play para disfrutar de este momento!

LA FAMILIA ADDAMS vuelve a la gran pantalla con la primera comedia de animación sobre este escalofriante y excéntrico clan. Si piensas que tu familia es rara, prepárate para conocer a esta estrambótica y absolutamente inolvidable familia que te hará cambiar de parecer.

Los Addams son, sin duda, la familia más especial de la zona en la que viven. Su casa está en la cima de una colina cubierta por la niebla y viven felizmente infelices acomodados en su peculiar rutina. Gomez y Morticia preparan la visita de su numerosa familia para celebrar la “Mazurka con sable” en honor a Pugsley, un rito de iniciación en el que demostrará su aptitud para convertirse en un hombre digno de la familia Addams. Pero, mientras están inmersos en los preparativos de esta celebración, los Addams ignoran que su vecina -el fenómeno televisivo Margaux Needler-, que vive al pie de la colina, planea construir una comunidad prefabricada, perfecta y de lo más pop justo debajo de la suya.

Un fotograma de La Familia Addams /

Y cuando por fin se levanta la niebla, Margaux entra en pánico al descubrir la mansión de la familia Addams, un claro impedimento en su sueño de vender todas las casas del barrio a personas selectas. Por otro lado, mientras Pugsley se esfuerza en aprenderse al pie de la letra la complicada “Mazurka con sable”, Miércoles se enfrenta a la adolescencia. Se hace amiga de Parker, la hija de Margaux, e intenta ir más allá de los límites impuestos por Morticia, sacándola de quicio al volverse “normal”, ir al instituto, ser animadora y querer vestir cosas que, sin duda, no son propias de un Addams. Dando vida a las viñetas de Charles Addams publicadas en la revista The New Yorker, LA FAMILIA ADDAMS es una desternillante historia de empatía que inspirará a personas de todas las edades para que acepten otra idea de lo que es ser normal.