3 de 5 Quizás estamos ante el disfraz más top de la lista: Miley en el videoclip de Don’t Call Me Angel, su canción junto a Ariana Grande y Lana del Rey. Para esto quizás necesitas un poco más de maña, ya que puedes utilizar un top de cuero negro o customizarte tu propia parte de arriba con un sujetador negro y un cinturón con hebillas doradas rodeándolo. Para este look tampoco pueden faltar los anillos y pulseras de oro, y unos taconazos oscuros. Y, como no, las alas negras, como un buen 'no ángel'. Y si quieres cambiar de bando, también puedes apuntarte alguno de los otros disfraces para ir versión Lana o Ariana. ¡Tú eliges!