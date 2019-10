BTS, ahora también los reyes de TikTok

Si pensabas que a BTS había perdido la práctica en eso de batir récords, estabas completamente equivocado/a. La banda surcoreana de éxito acaba de registrar un nuevo logro en el Libro Guinness de los Récords. Eso sí, no está muy relacionado con su trayectoria musical.

Jin, V, Jimin, Jungkook, Suga, RM y J-Hope se han convertido en la cuenta de TikTok en alcanzar más rápido el millón de seguidores. ¡Lo que lees! Lo consiguieron el pasado 25 de septiembre en tan solo unas horas. Desde que se estrenaron en esta plataforma ese mismo día, a penas necesitaron tres horas para alcanzar este récord.

Pero no creas que solo un millón de personas alrededor del mundo han decidido seguirles la pista en TikTok. Tal y como explica la página web de esta plataforma, 13 horas después de crear su cuenta, superaron los dos millones de seguidores. 59 horas más tarde, consiguieron un millón más.

Batir récords en TikTok no es ninguna tontería. Se ha convertido en una de las plataformas más descargadas por las nuevas generaciones, un hecho que han aprovechado algunas celebrities como Will Smith, Miley Cyrus, Ellen Degeneres, Shakira y Cardi B, entre otros.

Este es el séptimo logro que registra BTS en el Libro Guinness de los Récords. Su videoclip Boy With Luv junto a Halsey fue reconocido como el vídeo musical de un grupo de K-Pop más visto en 24 horas en Youtube, así como también el videoclip más visto de Youtube en 24 horas y el vídeo más visto en las primeras 24 horas.

Además, el grupo se ha convertido en el más influyente de Twitter y, en general, en el usuario más influyente de esta red social. ¡Pero eso no es todo! Su EP Map Of The Soul: Persona, que alberga temas como Boy With Luv o Persona, es el álbum más vendido en Corea del Sur.

Para superar a BTS debes convertirte en un artista realmente revolucionario, pues se trata de una de las bandas más exitosas de la historia. Ya no solo triunfan en las listas internacionales, sino también en las plataformas más descargadas por las generaciones más jóvenes. ¡Enhorabuena!