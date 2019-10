Beret, de la colaboración con Aitana: “Lo que hicimos ese día me encantó”

Queremos enseñarte lo que nunca te enseñamos, lo que hay detrás de las cámaras. Es por eso que hemos aprovechado la visita de Beret para hacer un seguimiento del artista desde que llega a la puerta de la radio hasta que entra al estudio central, lugar en el que le hemos preparado alguna que otra sorpresa que podréis ver muy pronto en LOS40 .

Publica Prisma este mismo viernes y la periodista Laura Coca ha querido mantener una conversación con el cantante entre "bambalinas" para hablar del inminente lanzamiento, pero también de algunas de las incógnitas que le rodean, como su posible colaboración con Aitana o el dueto con Pablo Alborán que incluye en su esperado disco. Todas las preguntas han sido enviadas por los seguidores del artista a través de nuestras redes sociales.

Para empezar, Beret reconoce que su canción favorita de Prisma es la que tiene con Alborán: Sueño. ¿La razón? "Uno de mis primeros conciertos fue uno de Pablo. Me enteré que él seguía mi música, que le gustaba como componía. Nos conocimos en una gala y al cabo de un tiempo me dijo '¿quieres hacer un tema conmigo?' y le dije que adelante".

También se ha pronunciado sobre otros artistas con los que se le relaciona, como es el caso de Cepeda. Asegura que el extriunfito es muy colega suyo, aunque de momento descarta una colaboración con él.

De la canción con Aitana, sin embargo, ha dicho lo siguiente: "Nos juntamos hace 4 meses para ver lo que podía salir. Esto no quiere decir nada, porque estamos con una canción muy guay que puede que salga o puede que no. Eso sí, lo que hicimos ese día en el estudio me encantó".

