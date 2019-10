La familia Addams y El silencio de la ciudad blanca, los grandes estrenos de cine de la semana

A las salas de cine de la taquilla española llega la nueva versión animada de La familia Addams, el thriller Secretos de Estado y el film surcoreano Parásitos.

Además, los amantes del séptimo arte nacional podrán deleitarse El viaje de Marta y El silencio de la ciudad blanca.

Drama ambientado en el continente africano, vivido a través de las experiencias de una adolescente que quiere conocer cómo vive la gente de Senegal, abriendo su mente a la auténtica situación de lo que ocurre con sus habitantes.

Neus Ballús (Immersió, La Plaga) dirige las actuaciones de la novel Elena Andrada y Sergi López (7 razones para huir).

Thriller basado en hechos reales sucedidos en el año 2003, en medio de una trama de espionaje que desvelaría movimientos en la sombra para favorecer la invasión a Iraq, propiciando una guerra envuelta en catastróficas mentiras.

Keira Knightley (Begin Again) y Matt Smith (Terminator Génesis) lideran el reparto en esta producción dirigida por Gavin Hood (Tsotsi, Expediente Anwar).

Comedia negra en la que una familia tiene a todos sus miembros sin trabajo. Cuando uno de los hijos empiece a dar clases particulares en casa de unos vecinos, empezaran a nacer relaciones extrañas e imprevisibles.

Bong Joon-ho (The Host, Okja) es el director y Song Kang-ho (The Drug King) y Lee Seon-gyun (Take Point), sus actores protagonistas.

Thriller cargado de intriga en el que un inspector experto en perfiles criminales seguirá la pista de un asesino en serie, el cual ha ido dejando cadáveres en la misma ciudad por más de dos décadas.

Belén Rueda (El cuaderno de Sara), Javier Rey (¿Qué te juegas?) y Aura Garrido (El Ministerio del tiempo) protagonizan esta película dirigida por Daniel Calparsoro (Cien años de perdón, Salto al vacío).

Nuestra recomendación de la semana:

Conrad Vernon y Greg Tiernan (La fiesta de las salchichas) son los directores de esta película de animación basada en la conocida serie de La familia Addams, de la que también se han hecho múltiples adaptaciones cinematográficas.

De ella publicamos en LOS40 el tráiler final que desvela muchas incógnitas sabrosas para los amantes de esta particular saga.