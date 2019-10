8 series geniales para ver en Halloween

Puedes disfrazarte, salir o decorar una calabaza como todos los años... ¿qué tal un buen atracón de miedo para variar? La Noche de los Muertos da para mucho y, aprovechando el auge de tantas y tan buenas series, hemos preparado una selección de terror, humor, clásicos y novedades. No ha sido fácil pero aquí van nuestras ocho series para ver en Halloween. ¡Que lo disfrutes!

True blood (‘Sangre fresca’). 2008-2014. Disponible en HBO

Podríamos hablar de muchas series de vampiros (Buffy Cazavampiros, Crónicas vampíricas,…) pero la saga de True Blood reúne todos los ingredientes para triunfar en una horquilla amplia de edad gracias a su fórmula de sexo, sangre, violencia y drama. Es como una versión rural de Beverly Hills 90210 (Sensación de vivir) o Melrose Place donde conviven vampiros y humanos. Mucho tío y tía buenos pero también una trama que engancha con seres fantásticos varios. La BSO de True Blood merece la pena temporada a temporada y su canción de cabecera, Bad things (Jace Everett), sigue siendo muy top.

What we do in the shadows (‘Lo que hacemos en las sombras’). 2019. Disponible en HBO/Fox

Vamos a incluir otra serie de vampiros por su originalidad y ese toque de absurdez, humor y sarcasmo para todos los públicos que la convierten en una buena opción para ver en Halloween. Basada en la película homónima de 2014, está escrita y dirigida por dos de sus protagonistas, que conviven en una casa de Wellington (Nueva Zelanda) con otros vampiros; la serie está rodada a modo de documental (un equipo humano les sigue en su vida diaria). El tema principal de la serie es una versión de You’re dead (Norma Tanega) y no tiene desperdicio.

Dark. 2017. Disponible en Netflix

Serie alemana súper recomendable que destaca por su originalidad y complejidad. Con una trama turbadora e inteligente, Dark versa sobre la relación espacio - tiempo con cuatro familias del pueblo alemán Winden como protagonistas y las desapariciones de algunos niños de la zona. La acción principal se desarrolla en 2019. No haremos spoiler: solo diremos que ‘todo está conectado’. Eso sí, hay que prestar atención a la historia para no perderse en el entramado de personajes y escenarios. Aquí la cabecera con el tema Goodbye (Apparat feat. Soap&Skin).

American horror Story. 2011-2019. Disponible en Amazon Prime

Te podrá gustar más o menos pero la realidad es que American Horror Story es ya un clásico actual de las series de terror. Cada temporada es concluyente y versa sobre una temática oscura, como si fuera una miniserie independiente, pero todas están relacionadas entre sí. Según sus creadores, está inspirada en clásicos del cine de terror como La semilla del diablo (Roman Polanski) o El resplandor (Kubrick). Elegimos el momentazo en el que Jessica Lange canta The Name Game (Shiley Ellis).

The Haunting (‘La maldición de Hill House’). 2018. Disponible en Netflix

No apta para corazones sensibles a los sustos: esta serie está basada en la novela del mismo nombre (Shirley Jackson, 1959) aunque la segunda temporada lo está en The turn of the screw (Henry James, 1898). A pesar de ser otra historia más sobre fantasmas y una casa encantada, hay que decir que The Haunting da bastante canguelo. Según The Hollywood Reporter, el año pasado ocupó los dos primeros puestos de la lista de Top TV Songs (canciones de programas y series más escuchadas); ésta es la primera de ellas, If I go I’m goin’ (Gregory Alan Isakov).

Tales from the Crypt (‘Historias de la cripta’). 1989-1996. Disponible en Filmin

Si quieres un clásico en toda regla, ésta es tu serie para ver en Halloween: basada en los cómics de William Maxwell Gaines, Tales from the Crypt es la serie por donde pasaron caras tan conocidas como las de Patricia Arquete, Kirk Douglas, Demi Moore, Brad Pitt o Arnold Schwarzenegger, entre otras muchas. Ideal para darse un buen atracón de terror vintage, pillar palomitas y a disfrutar; aquí te dejamos la cabecera y cierre (atención al Enter Sandman de Metallica).

Psychoville. 2009-2001. Disponible en Filmin

Tremenda serie ideada por el grupo de humoristas ingleses que ya facturó la bizarra The League of Gentlemen, también estrenada en la BBC. Si te gustó ésta, Psychoville es más cafre aún. Humor (muy) negro y risas aseguradas para mentes abiertas y amantes de Little Britain o Muchachada Nui. Por cierto, Psychoville cuenta con un capítulo especial de Halloween así que no hay excusas. Os dejamos el momento de Maureen cantando Simply the best de Tina Turner.

Inside No. 9. 2014-2018. Disponible en Filmin

La opción más asequible de los creadores de Psychoville y The League of Gentlemen; si te quieres estrenar con este tipo de humor, Inside n.9 es tu serie. Los capítulos son concluyentes y duran treinta minutos con giros inesperados y es la última que han facturado sus creadores. Aquí te dejamos la cabecera.