De Muse a Red Hot Chili Peppers: bandas míticas que llevaron el rock alternativo a otro nivel (Volumen II)

Tras la primera parte, os traemos más exponentes del rock alternativo en esta segunda entrega

MUSE. La banda de Matthew Bellamy se formó en 1994, y su sonido tiene influencias de rock progresivo, electrónica, música clásica, pianistas como Tchaikovsky y Liszt , órganos de iglesia y hasta guitarras españolas. Tras su segundo EP, Muscle Museum, la compañía Maverick Records, propiedad de Madonna, les fichó de cara al mercado estadounidense y les llevó de gira por los EE.UU.

Su album debut, Showbiz, fue producido por el productor del disco The Bends de Radiohead, por lo que las comparaciones no se hicieron esperar. Hechos como el agotar las 75.000 entradas para su concierto en Wembley en una hora (que fue filmado para su dvd H.A.A.R.P.) han revelado que Muse son una de las bandas alternativas más cautivadoras de la escena.

THE HIVES. Estos enérgicos suecos que visten de blanco y negro han llegado a telonear a AC/DC. No nos extraña con temas tan contundentes como éste, que se incluía en la banda sonora de Spiderman. Hay que escucharlo siempre a todo volumen. Because I wanna.

SMASH MOUTH. Originalmente tenían el nombre de Smashmouth, pero separaron su nombre con un espacio y lograron un contrato con Interscope Records. Este grupo, con un toque ska, ha formado parte de la banda sonora de Shrek y muchos de sus grandes éxitos son reinterpretaciones de clásicos como el I'm a believer de The Monkees o el Why Can't We Be Friends de War.

ALIEN ANT FARM. Estos californianos tomaron el nombre de su banda de una idea que tenía su antiguo miembro, Terry Corso, sobre el planeta Tierra y los extraterrestres. En 2001, su sencillo Smooth Criminal, donde homenajean a Michael Jackson y aparecía en la banda sonora de American Pie 2, fue número 1 en varios países. Pero no fueron una banda one hit wonder, y como muestra este temazo.

THE WHITE STRIPES. Jack White es multi-talento, y aparte de ser miembro de The White Stripes junto a Meg, y de su carrera en solitario, también forma parte de bandas como The Raconteurs y The Dead Weather.

White Stripes supuso un resurgimiento del rock garage de los 60, con inspìración del folk rock y la música country. Su salto a la fama se produjo con su tercer álbum, White Blood Cells, en 2001, y su siguiente trabajo, Elephant, les consagró. En 2011 se separaron, alegando que no era por falta de entendimiento sino para "preservar lo hermoso y especial de la banda".

Años más tarde, los autores de Toy, la canción que venció en Eurovisión tuvieron que pagarles por considerarse un plagio de su hiper conocido tema Seven Nation Army, aunque nos quedamos con éste, con videoclip protagonizado por Kate Moss dirigida por Sofia Coppola.

KINGS OF LEON. Esta banda de Tennessee tiene gran influencia del rock sureño. Los hermanos Caleb pasaban gran parte de su tiempo viajando por el sur de los Estados Unidos con su padre, un predicador, pero tras el divorcio de sus padres se mudaron a Nashville, donde firmaron con RCA Records y sumaron a su banda a su hermano pequeño y a su primo.

NICKELBACK. Su nombre viene de las monedas de 5 centavos de dólar, llamadas en Canadá nickel, que Mike Kroeger tenía que devolver a los clientes del Starbucks en el que trabajaba. Sus inicios estuvieron marcados por la ley canadiense Cancon, que establece que debe haber un determinado porcentaje de música de artistas canadienses en las radios del país. Éste fue su mayor éxito:

INCUBUS. Surgidos en un garaje de Calabasas (California) a principios de 1991, tuvieron su primera gran oportunidad teloneando a Korn. A raíz de ahí, nos han dejado grandes temas como éste y se han postulado como grupo de cabecera para una generación que pudo empacharse de la MTV 2:

RED HOT CHILI PEPPERS. Una de las bandas que más despuntaron en los 90 ( y que mayor número de tributos atesora en la actualidad), creando su propio estilo musical. Salieron a tocar desnudos al escenario del Kit Kat Club, portando sólo una media en sus genitales.

Tras esa noche, se convirtieron en la comidilla de la escena underground de Los Ángeles y EMI les fichó. Mezcla de punk y funk clásico, con Flea en sus filas, que es considerado uno de los mejores bajistas de la historia, el resto de miembros corrieron peor suerte, siendo ingresado en un psiquiátrico Jack Irons o muriendo por sobredosis de heroína Slovak.