¿Truco o trato? Disfraz

Os proponemos caracterizaciones acordes con la noche más terrorífica del año para que podáis dar tanto susto como una de las pruebas de Saw. Con estas ideas, triunfaréis al salir de la cripta. Al día siguiente, sí que seréis unos muertos vivientes.

Natalie Portman en Cisne Negro

La obsesiva y perfeccionista Nina era la protagonista de este thriller psicológico que mantiene en vilo al espectador durante toda la peli. La opción de recrear su escena sexual con Mila Kunis la dejo a vuestra elección.

IT

El payaso con la dentadura más aterradora. O quizás este año el disfraz de clown que lo petará será el de Joker. En la oscuridad, sea de un cementerio o no, sendos asustarán igual.

Eduardo Manostijeras

Uno de los personajes más puros del universo de Tim Burton. Afortunadamente, Tom Cruise rechazó este papel y Johnny Depp nos regaló a uno de nuestros misfits favoritos.

Laura Palmer

A estas alturas, todos sabréis quién la mató. Esta opción es la idónea para los que no tenéis mucho presupuesto. Con un buen plástico ya tenéis el artificio hecho.

Rocky Horror Picture Show

Omar eligió en Élite transformarse en el Dr Frank-N-Furter. Si vais en grupo, este clásico de los setenta puede inspiraros con diferentes atuendos.

Lady Gaga en American Horror Story

En la quinta temporada de la serie, desarrollada en un hotel encantado, Mother Monster lucía tan original como nos tenía acostumbrados.

Teen Wolf

Pero el de Michael J.Fox, el primigenio "de pelo en pecho", que lanzaba los mejores mates en su instituto (no tan pavoroso como el de The Faculty) y se convertía en hombre lobo.

Crepúsculo

Vampiro más romántico que Robert Pattinson no lo hay. Y con unos buenos polvos de talco por la cara y vuestra última adquisición de otoño en H&M ya sois Edward Cullen. El de Entrevista con el Vampiro sería más elaborado. Y el de Drácula de Bram Stoker ya ni os cuento.

Coraline

Si sois capaces de poneros dos botones en los ojos, éste es vuestro disfraz. Más incómodo que el de Gremlins.

La novia cadaver



Si queréis ir en pareja, ésta puede ser vuestra elección. Siempre triunfa, así que a por el velo.

Blade

Este disfraz sólo tiene sentido si se recrea la escena del baño de sangre.

The Ring



Ojeras XXL, un vestido blanco como la palidez y melenón y ya estáis preparados para salir de la televisión. Seguro que habéis amanecido así más de una vez.

Elvira

Mistress of the Dark. La dark queen por excelencia, con escotazo hasta el ombligo. No confundir con Morticia.

Scream

Hubo máscaras aterradoras antes de las de La Casa de Papel o V de Vendetta. Que se lo digan a Drew Barrymore o a Courtney Cox.

Eleven de Stranger Things

Hubo polémica por el disfraz de Eleven sexualizado, pero podéis customizar el rol de Millie Bobby Brown en la serie y añadir sangre a la nariz.

Beetlejuice

Bien forever Winona como Lydia Deetz o el propio Bitelchus, es otra alternativa si vais a dúo. Shake, señora!

Jóvenes y brujas



Esta versión genérica siempre es de las preferidas para cualquier buen grupo de amigas nostálgicas de los noventa. Pero siempre saldrá ganando a la que le toque ser Fairuza Balk, mucho más siniestra que Nicole Kidman y Sandra Bullock en Prácticamente Magia.

Chucky

Continuando con los disfraces matching, Chucky y Tiffany son terriblemente magníficos.

Maléfica

Los cuernos, si son por elección propia, no sientan mal.

Carrie

Como veis, un vestido blanco da mucho juego. Sobre todo, manchado de rojo.

La familia Addams



Otra alternativa ganadora es la familia más temible. Morticia, Miércoles, Fétido, La Cosa... Hay avatares para toda la pandilla.

El retorno de las brujas

Su título original es Hocus Pocus, y es una de las pelis de culto de Disney, y de las que más gusta recordar en Halloween.

¡A por las escobas!