De Bowie a Róisín Murphy: Mastodonte selecciona sus 7 canciones para la semana

El proyecto musical del actor y ejemplo de hombre del Renacimiento Asier Etxeandía junto al napolitano Enrico Barbaro da como resultado el universo propio musico-visual-artístico que es MASTODONTE, surgido en los descansos de ese fenómeno teatral que fue El Intérprete.

Partícipes de la banda sonora de Sordo con el tema Simplemente Perfecto compuesto originalmente para la película, su vídeo Anatomía de un éxodo, está nominado a los Grammys Latinos y damos por hecho que las nominaciones seguirán para Asier cuando se anuncien los Goya de este año tras su glorioso papel en la última de Almodóvar. Hoy seleccionan las siete canciones de la semana para vosotros y para "los amigos invisibles".

"O sea, una canción para cada día de la semana. Ésta parece una misión imposible para humanos cuerdos teniendo en cuenta que ni a lo largo del mismo día somos la misma persona, ni se repite nunca el mismo estado de ánimo, ni en el mismo minuto. Lo que es la música o lo que simplemente parece ser; una compañera impalpable, un espíritu que traspasa nuestra piel y oídos, probablemente la magia mas misteriosa y universal del planeta; sonido, que tiene el poder de acompañarnos con ligereza para curarnos profundamente, sin prestarle excesiva atención o ocupando totalmente nuestro intelecto; una pulsación, que puede poner en movimiento nuestro cuerpo con el ritmo más salvaje y primitivo o hacernos llorar con el recuerdo de alguna emoción pasada y olvidada; palabras, que saben darnos claves para saber quiénes seremos mañana o ayudarnos a olvidar lo que nos afligió ayer y lo que nos puede matar hoy. Y excitarnos. Y darnos paz. Y redimirnos. Cada día, cada mes, cada año, único, diferente, como uno mismo. Nos remueve las entrañas esta magia, cada día mas. Y, como artistas, nos emocionan y inspiran las personalidades de los intérpretes que nos han acompañado a lo largo de una vida, con su música, sus puestas en escena, su imaginario estilístico y sus videoclips. Así que vamos a estilar una lista hecha de ídolos, iconos y fetiches inmortales (para nosotros)."

LA LISTA DE MASTODONTE

LUNES con David Bowie - Let's Dance "…porque hace falta empezar la semana con ganas, energía y ritmo."

Martes con Kate Bush - Babooshka "…porque tener personalidad y defenderla es la base."

Miércoles con Mina - Se telefonando "…porque la belleza no es una opinión."

Jueves con The Knife - Pass This On "…porque la elegancia no se compra."

Viernes con Daft Punk - Around the world "…porque bailar y ser conscientes que el mundo es muy grande, no es incompatible."

Sábado con Róisín Murphy - Evil Eyes "…porque ser Róisín Murphy es lo “más”."

Domingo con Arcade Fire - Everything Now "…porque admiramos las bandas coherentes y comprometidas y porque “Todo… es ahora”."

PRÓXIMAS FECHAS DE LOS CONCIERTOS DE MASTODONTE.

MIS RECOMENDACIONES

Eye in the sky, de The Alan Parsons Project. La banda inglesa de rock progresivo es el primer rescate retro de mis recomendaciones. Alan Parson, además de músico, es también productor, y participó en la creación de míticos discos como el Abbey Road de The Beatles o The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd.

Glaciar, de Mastodonte. Esta canción pertenece a la trilogía de Anatomía de un Éxodo, y cuenta en el videoclip con rostros conocidos como Hugo Silva, Aitor Luna o La Terremoto de Alcorcón.

Remedy, de The Black Crowes. Se rumorea que la banda de Rich y Chris Robinson estaría a punto de firmar un acuerdo con Live Nation para realizar una gira en 2.020. El batería de la banda, de momento, ha formado la suya propia, Trigger Hippy.

Extraños juegos, de Zombies. De los máximos representantes de la new wave ochentera española. Su tema más famoso es Groenlandia, pero este temazo de la banda de Bernardo Bonezzi es digno de recordar.

Cuore Matto, de Little Tony. Si algo nos dejó La Mala Educación de Pedro Almodóvar fue esta canción sonando en un coche que trasladaba a Gael García Bernal y Fele Martínez al desenfreno de la noche y la frase "dos polvos, dos amigas, dos rayas".

Language, de Maika Makovski. La hispano-macedonia juega a desdoblarse en este videoclip. Y quizás es lo que necesite en algún momento, siendo la presentadora de La Hora Musa, cantante, teniendo una banda aparte, siendo colaboradora radiofónica...

Only the young, de Brandon Flowers. Y si hemos estado hablando de placeres visuales, hemos de acabar con este vídeo.

