Hugh Jackman vuelve a convertirse en Lobezno

Si pensamos en Lobezno, el mítico personaje de la saga X-Men, es inevitable que la imagen de Hugh Jackman aparezca en nuestras mentes. Y es que el actor se ha convertido en uno de los más queridos por los seguidores de estos cómics.

No es ninguna casualidad, pues ha demostrado con sus dotes que es digno de interpretar este papel. Y no solo eso. También ha dejado claro que, aunque anunció que no volverá a dar vida a Wolverine, permanecerá en su corazón para siempre.

Puede sonar muy romántico, pero es la realidad. Hugh Jackman se subió al escenario de Ciudad de México durante el espectáculo The Man, The Music, The Show, en el que canta algunos de los temas de El Gran Showman, y lo que ofreció no solo tuvo que ver con la película.

Tal y como informa El Universal, el actor visualizó a un fan que llevaba una camiseta de Lobezno, por lo que decidió acercarse y, no solo le chocó la la mano, sino que comenzó a interpretar el papel del personaje de X-Men. Incluso agarró el teléfono móvil de su seguidor para grabar su reacción.

Hugh Jackman is a cool dude. pic.twitter.com/D8qgYjbak3 — Abdullah Al Zadjali (@Zadjali_OIIIIIO) October 21, 2019

Como era de esperar, respondió de manera efusiva, y el australiano no dudó en agacharse y compartir un emocionante abrazo.

Un momento que ha sido compartido por un ejército de seguidores que estamos seguros que, desde el sofá de sus casas, han imitado la reacción del allí presente. De hecho, este publicó el vídeo junto a las palabras "Hugh Jackman es un tío guay". ¡No lo dudamos!

Y a ti, ¿te gustaría volver a vera Hugh Jackman en la piel de Wolverine?