David Bisbal pondrá voz a la canción principal de Frozen 2

La segunda parte de Frozen está a punto de llegar a todo el mundo. En apenas un mes, una de las historias Disney con más éxito de los últimos años reaparece para conquistar no solo a los más pequeños, sino también a los más mayores con las nuevas aventuras de Elsa y Ana, y la versión española de su tema principal ya tiene intérprete: David Bisbal.

El almeriense será el encargado de interpretar la canción que cierra la película: Mucho más allá, que podrá escucharse en los créditos del film tanto en España como en su versión latinoamericana. Una adaptación de Into The Unknown, interpretada en Estados Unidos por Panic! at the Disco.

Ha sido él mismo quien ha dado la noticia en sus redes sociales. "Me hace muy feliz interpretar Mucho más allá en la nueva película de Disney, Frozen 2!", ha escrito en su Instagram. "No todos los días se tiene la oportunidad de formar parte de un proyecto así. Ha sido un sueño cumplido", confesaba junto a un video en el que ha contado lo contento que está de formar parte de este trabajo.

“Estaré eternamente agradecido de que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias”, expresó el artista. “Estar en un proyecto musical de estas características es un privilegio y un sueño”, confesaba. La canción estará disponible a partir del 8 de noviembre en todas las plataformas digitales y la banda sonora completa se podrá escuchar a partir del día 15.



Podría decirse que Bisbal es ya un chico de B.S.O, pues no es la primera canción que adapta para una película de animación. Ya lo hizo con Tú eres la magia, de El parque mágico, además de interpretar junto a Tini Stoessel Todo es posible, el tema principal de Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas.

Así, puestos a recordar sus canciones más infantiles no podemos olvidar ese mítico La Bella y la Bestia que el cantante interpretó hace casi dos décadas junto a Chenoa en la gala de Operación Triunfo Disney.