40 cosas sobre Manuel Turizo, por Manuel Turizo

1. Nombre completo: Manuel Turizo Zapata.

2. Año de nacimiento: 12 de abril del 2000.

3. Lugar de nacimiento: Montería, Córdoba (Colombia)

4. ¿Qué estudiaste? Preescolar y Bachillerato (ríe)

5. ¿En qué momento supiste que querías dedicarte a la música? Desde que tengo memoria.

6. Un género musical que no tocarías: Por darte una respuesta, no tengo absolutamente ni idea de música clásica. No sé nada, sinceramente. Tampoco sé nada de Heavy Metal, son géneros que no tenemos relación alguna.

7. Un grupo o artista que te volviese loco de pequeño: Justin Bieber.

8. Una canción con la que estés obsesionado ahora mismo: Nada ha cambiado.

9. Tu colaboración de ensueño: Justin Bieber.

10. Si no fueras cantante, serías… Escritor de canciones.

11. El primer concierto al que recuerdes acudir: Carlos Vives y Adriana Lucía.

12. Una serie que te haya enganchado: Peaky Blinders.

13. Un hobby o un deporte favorito: Kitesurf

14. ¿Tienes mascotas? Si es así, ¿cómo se llama? Una perrita que se llama Ari.

15. Cuál es tu comida favorita: El mote de queso, una comida típica de Colombia.

16. En el colegio era el más… gordito.

17. La red social a la que estés más enganchado: WhatsApp.

18. Algo que no soportes, que te pone enfermo: Las mentiras.

19. Una causa social por la que luchar: La corrupción.

20. Un plan perfecto de fin de semana: La playa, la cerveza y los amigos

21. Un guilty pleassure musical (una canción o grupo que te de vergüenza decir que escuchas): La verdad es que tengo la mente muy abierta en la música y no me da vergüenza nada de lo que escucho. No juzgo.

22. ¿Eres cocinitas? Bueno sí.

23. Cómo sería tu cita perfecta: Con una persona con la que tuviera mucha química, me sintiera cómoda, comiendo sushi, solos y con vinito.

24. Una frase o coletilla que repites mucho: “Total”

25. Tu personaje favorito de dibujos animados: Mickey Mouse.

26. Algo que se te da fatal: Jugar al fútbol. Se me da fatal.

27. ¿Tienes tatuajes? Sí, cinco.

28. Le pediría un autógrafo a…. No. No le pediría nada. Respeto mucho a las personas que les gustan pedir fotos o autógrafos. Pero, respetuosamente, luego pienso ‘¿qué voy a hacer con la foto o con el autógrafo?’. Prefiero la experiencia de felicitarle por su trabajo.

29. ¿A quién le dirías eso? A Justin Bieber. Lo saludaría y le diría que lo admiro mucho.

30. De las colaboraciones que has hecho, ¿cuál ha sido la que más ilusión te ha hecho? Una Lady Como Tú junto a Nicky Jam.

31. Una canción de ADN a la que tengas especial cariño y por qué: Nada ha cambiado.

32. Algo que ha haga muy feliz: La música.

33. Cómo ves la industria musical ahora mismo: Personalmente creo que va muy rápido. Siento que hay muchas personas queriendo incursionar en lo urbano, pero eso lo hace más interesante.

34. Un artista español con el que te gustaría colaborar: Pablo Alborán.

35. Una actuación tuya que recuerdes con especial cariño: La primera en Montería, mi ciudad.

36. Un sueño musical que te quede por cumplir: La primera vez en Montería.

37. Un sueño musical que te quede por cumplir: Una vida entera en esta carrera y que nunca termine.

38. Un consejo que le darías al Manuel Turizo adolescente: No te apresures tanto, trabajo y concéntrate en lo que haces.

39. Las mejores vacaciones que recuerdes: Las últimas con la familia. Faltaban pocas personas a las que quiero.

40. Cuenta de Instagram y seguidores: @mturizomusic, 8.1 millones de seguidores.