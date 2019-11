11 de 12 Aunque sea difícil dejar marchar a una persona, a veces es lo mejor que se puede hacer para volver a quererse a uno mismo. Querido acuario, este mes de noviembre tendrás que armarte de valor y cortar una relación que no va a buen puerto (de amistad, de amor, laboral). Los astros están de tu lado y la canción de Selena Gomez Lose You To Love Me también. Con el paso del tiempo estarás feliz bailando al ritmo de Look At Her Now.