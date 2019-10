Oliver Heldens lo peta con Turn me on, un hit que suena a classic

Oliver Heldens, con la colaboración del productor británico Riton y la vocalista Vula, ha dado vida a uno de de los hits de música electrónica que está marcando la segunda mitad del 2019.

El talento natural de este dj y productor neerlandés le ha llevado a mezclar su nuevo éxito Turn me on utilizando dos samples de canciones que no pueden ser más classic.

Si escuchando las primeras notas de teclado no te transportas de inmediato hasta los 80 quizá deberías buscar en tu plataforma preferida el temazo Don't go de Yazoo. Si a ello le sumamos el gancho del Dr. Love, que marca el estribillo de la canción y que pertenece a Doctor Love de First Choice (1977), el resultado es un 'pelotazo' que está marcando el ritmo en las listas de ventas de todo el mundo.

Llevamos escuchando este Turn me on en varias sesiones de Oliver Heldens por todo el mundo, desde Toronto hasta Tomorrowland, y el resultado es siempre el mismo: brazos arriba y cuerpo en movimiento para conectar con uno de los éxitos del 2019.

Países Bajos, Australia o Reino Unido son sólo algunos de los países que ya se han contagiado del ritmo de Yazoo en los platos de Oliver Heldens.

Fruto de su colaboración con Riton han creado un videoclip que ayudará a la expansión de esta canción. "Quería un estilo propio del Ministry of Sound de los años 2000 con un videoclip divertido como los que hacían Eric Prydz o Benny Benassi" explican sus creadores.

"Ya estoy trabajando en nuevas canciones que lanzaré muy pronto. Quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora y seguir de gira y haciendo música. Soy realmente jóven. Tengo 24 años y voy a seguir haciendo esto durante mucho tiempo. Ahora mismo siento que seguiré haciendo música durante toda mi vida y lo mismo me pasa cuando salgo de gira" explicó a Digital Journal.