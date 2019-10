Nicky Jam desvela la razón por la que Daddy Yankee y él estuvieron a punto de morir asesinados

No es la primera vez que Nicky Jam habla públicamente sobre su oscuro pasado. Un pasado protagonizado por alcohol y drogas que vio su fin cuando decidió dedicar su vida a la música. Tanto es así que decidió unirse a Daddy Yankee para crear Los Cangris, el que hoy es uno de los dúos más legendarios de la historia del reggaetón.

Pero no todo fue tan bonito como pensamos. Justo antes de dar el salto a la fama, el puertorriqueño ha confesado que estuvieron a punto de morir asesinados. Así lo explicó a Pablo Motos en El Hormiguero el pasado 29 de octubre.

La historia detallada por el artista desvela que todo sucedió cuando ambos decidieron viajar a Estados Unidos para ayudar en la música a un amigo del barrio, pero "él tenía sus problemas". Tras ser asesinado, las personas que estaban detrás de lo ocurrido decidieron perseguir a nuestros dos protagonistas para acabar, también, con sus vidas. "Querían hacernos daños por ayudar a una persona que tenía problemas con él", señaló durante la entrevista.

Afortunadamente, Daddy Yankee y Nicky Jam marcharon a Nueva York y la persona que el puertorriqueño menciona se enfrentó a otros problemas que hizo que esta persecución cayese en el olvido. "Se acabó y empezamos otra vez nuestra carrera en Los Cangris", concluyó.

Además de esta reveladora historia, Nicky Jam se armó de valor para compartir sus vivencias en una juventud con drogas y rodeado de delincuencia. "El doctor me dijo que o dejaba las drogas o me moría". No obstante, asegura que Puerto Rico es un lugar para visitar y que "no todos son de barrio".

"Están Luis Fonsi, Ricky Martin, Marc Anthony... Esos son puertorriqueños normales", aseguró entre risas. "Y están los puertorriqueños de barrio como nosotros que hablamos arrastraos'", sentenció.

Nicky Jam se prepara para subirse al escenario de LOS40 Music Awards el próximo 8 de noviembre, y lo hará con otros artistas de la talla de Jonas Brothers, Rosalía, Sam Smith, Becky G y Aitana, entre otros. Y lo hará seguro de sí mismo y con una historia a sus espaldas cargada de mensajes para todos esos jóvenes que viven situaciones que él mismo experimentó.