5 de 11 Dejamos Disney a un lado para adentrarnos en una de las series más míticas –y en ocasiones criticada, todo hay que decirlo- de la televisión. ¿Qué fue antes, Rebelde o Rebelde Way? Esta pregunta rompió más de una amistad en el instituto. ¿La respuesta? La versión argentina fue primero (lo siento, fans de Roberta). De hecho, la versión mexicana se produjo cuando la primera ya había terminado. La producción cinematográfica de Rebelde Way se llamó Erreway: 4 caminos y ponía punto y final a dos intensas temporadas. Si amabas a Mía Colucci y no llegaste a ver la primera gira del grupo tienes que ir corriendo a ver la película. Eso sí, que no se te olviden los pañuelos porque es emotiva como la que más.