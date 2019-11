Doctor Sueño y Terminator 6, entre los grandes estrenos de cine de la semana

Este fin de semana alargado podrás ir a las salas de cine para ver una variedad muy interesante de estrenos.

Podrás elegir entre el drama social Sorry We Missed You, la nueva entrega de la saga Terminator: Destino oscuro, la secuela de El Resplandor y dos films españoles: La trinchera infinita y Los Rodríguez.

Vuelven el Terminator y nuevos robots encargados de acabar con la raza humana, pero esta vez Sarah Connor hará equipo con un nuevo híbrido de cyborg que luchará por la causa.

En el reparto Linda Hamilton (Terminator 2: El juicio final), Arnold Schwarzenegger (Mentiras arriesgadas) y Mackenzie Davis (Black Mirror: San Junipero) y en la dirección, Tim Miller (Deadpool).

Las luchas de una familia por salir adelante en medio de una grave crisis económica se acrecentarán cuando una nueva oportunidad de negocio aparezca junto con una furgoneta antigua.

Los noveles Kris Hitchen y Debbie Honeywood lideran el reparto bajo la dirección de Ken Loach (Yo, Daniel Blake, Jimmy's Hall).

Comedia fantástica en la que una familia descubre, a raíz de la muerte del abuelo, que este era de otro planeta, y sus descendientes han heredado la posibilidad de viajar a través del cosmos.

Eduard Soto (Perdiendo el este) y Mariana Treviño (Polvo) son los protagonistas de esta película escrita y dirigida por Paco Arango (Lo que de verdad importa, Maktub).

Drama basado en hechos reales y ambientado en Guerra Civil Española, cuando el miedo se apoderó de las vidas de miles de personas, que tuvieron que pasar largos años encerrados para poder seguir viviendo.

Jon Garaño (Handia), Aitor Arregi (Cristobal Molón) y José Mari Goenaga (Loreak) son los directores de esta película protagonizada por Antonio de la Torre (Que Dios nos perdone) y Belén Cuesta (El aviso).

Nuestra recomendación de la semana:

Thriller cargado de terror que nos vuelve a transportar al hotel más espeluznante que hayamos visto en una sala de cine. Vuelve el resplandor, con un Danny Torrance ya crecido, lleno de traumas y problemas.

Mike Flanagan (La maldición de Hill House, El juego de Gerald) es el encargado de adaptar la secuela literaria, en la que actúan Ewan McGregor (Big Fish) y Rebecca Ferguson (Misión imposible: Nación secreta).