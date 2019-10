'Start me up', el éxito de The Rolling Stones, comenzó siendo una canción reggae

a canción comenzó llamándose Never stop, se grabó para el disco Black and blue y fue descartada. El grupo volvió a rechazarla en sucesivas sesiones, hasta el punto de que casi se olvidaron de ella. Finalmente, su versión rockera apareció en Tattoo you (1981) y está considerada la última gran canción de los Rolling Stones. "Estaba simplemente allí enterrada. Nadie la recordaba, fue como un regalo", recuerda Mick Jagger.

Los Rolling Stones eran viejos conocidos en los primeros puestos de LOS40 desde que en 1966, Paint it black alcanzó el nº 1. Después llegaron Brown sugar y Emotional rescue. Start me up se convirtió, pues, en la cuarta canción de la banda que llegaba a la máxima posición, el 31 de octubre de 1981. En total, The Rolling Stones suman 10 canciones en el nº 1 de LOS40, alguna de ellas durante dos semanas consecutivas.

El material del disco donde se incluye, Tattoo you, procede principalmente de descartes de sesiones de grabación de los años 70, solo dos temas eran nuevos. La banda reunió esta colección de 11 canciones porque necesitaba un nuevo álbum para promocionarlo en su gira mundial 'American Tour 1981/ European Tour 1982' que empezaba en septiembre.

Tal y como dijo Keith Richards: "Lo que ocurrió con 'Tattoo you' no fue que dejamos de escribir nuevas cosas. Fue una cuestión de tiempo. Habíamos acordado que saldríamos de gira y queríamos hacerla presentando un nuevo disco. No había tiempo para hacer un álbum completo..."

The Rolling Stones - 'Start Me Up

Es recordado como el último gran álbum de los Rolling Stones, una división de temas rock por un lado y baladas por otro que capturan "el mundo de la mejor banda de rock and roll". No obstante, a pesar de la aparente consistencia del material, el álbum es realmente una recopilación de temas que habían sido descartados en anteriores trabajos.

Chris Kimsey fue productor asociado del álbum. De la producción se encargaron The Glimmer Twins, es decir, Mick Jagger y Keith Richards. Ambos habían adoptado este pseudónimo después de unas vacaciones por Brasil entre diciembre de 1968 y enero de 1969 (con sus novias de entonces Marianne Faithfull y Anita Pallenberg

Según Chris Kimsey, Tattoo you "surgió verdaderamente porque Mick y Keith no atravesaban el mejor de sus momentos". Mientras el guitarrista quería que la banda permaneciera unida a sus raíces rock y R&B, el líder estaba más interesado en seguir tendencias contemporáneas. "Existía la necesidad de publicar un álbum, y yo les dije a todos ellos que podría hacerlo con material que sabía que todavía estaba ahí". Así pues, empezó a seleccionar: "Estuve tres meses revisando las cintas grabadas durante las sesiones de los últimos cuatro o cinco álbumes, y descubrí cosas que habían sido olvidadas o rechazadas. Y entonces se las presenté a la banda y dije 'Hey chicos, tenéis enlatadas todas estas cosas magníficas y es un material extraordinario, hagamos algo con él".

Start me up fue el primer single de Tattoo you (1981). Para conocer su origen, hay que remontarse a las sesiones de grabación del álbum Black and blue, que se llevaron a cabo en Musicland Studios, en Munich (Alemania) en marzo de 1975. En ese momento, se llamaba Never stop y era una canción con influencias reggae. No tenía más que un típico riff improvisado de Keith Richards a ritmo reggae. Terminó siendo descartada.

Mick Jagger, cantante de The Rolling Stones, canta en 1981 en San Francisco, California. / Rocky Widner/FilmMagic

Durante las sesiones de grabación de Some girls (1978) retomaron Never stop y cambiaron su título a Start it up. Fue en el estudio Pathé Marconi (el Abbey Road de París). Después de una docena de tomas en las que se volvió a grabar con arreglos totalmente diferentes (entre Enero y Marzo de 1978), siguió sin gustarles el resultado y volvieron a abandonarla.

"Ahí estaba el magnífico riff de Keith, y yo escribí el resto. Lo divertido del caso es que era una canción reggae y esa toma que usamos en 'Tatoo you' era la única completamente rock. Y por eso todo el mundo dijo 'Oh, eso es basura. No queremos usarlo'. Y nadie volvió a la toma que al final fue la que usamos, la versión rock", decía sobre el tema Mick Jagger.

De Start me up, Keith Richards recuerda: "Fue una de esas cosas que grabamos un montón de veces; una de esas cosas que puedes tocar una y otra vez en el estudio. Pasan veinte minutos y todavía sigues bloqueado en esos dos acordes... Algunas veces tomas conciencia del hecho de que estás haciendo otro Brown sugar, así que que empiezas a explorar otras posibilidades. Es básicamente prueba y error.

En otra ocasión, Richards contó: "La historia aquí es el milagro de que encontráramos el tema. Yo estaba convencido – y creo que Mick también – de que era, definitivamente, una canción reggae. Y la hicimos en 38 tomas… y no funcionaba. Y en algún punto en medio de un descanso, solo para romper la tensión, Charlie y yo hicimos una versión rock & roll. Y justo después de eso, regresamos directamente al reggae. Y nos olvidamos totalmente de ese pequeño trallazo en medio, hasta unos cinco años después, cuando alguien supervisó todas esas tomas reggae. Después de hacer unas 70 tomas de 'Start me up' encontró esa versión rock. Estaba enterrada ahí. De repente, la tenía. Nadie recordaba esa toma. Pero la volvimos a escuchar. Hicimos algunas grabaciones sobre ella, y era como un regalo ¿sabes?. Uno de los extraordinarios lujos de los Stones es que tenemos una enorme, una colosal cantidad de cosas guardadas. Quiero decir que lo que cualquiera escucha es solo la punta del iceberg… pero hay que tener la paciencia y el tiempo para hacer la criba".

Los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood, de los Rolling Stones, en 1981. / Michael Putland/Getty Images

"Estaba simplemente allí enterrada", dijo Jagger. "Nadie la recordaba… fue como un regalo. Era una de esas canciones de Keith… yo escribí la letra, se la puse y Keith dijo, 'no puedo creerlo, es sencillamente bárbara".

El álbum Tattoo you fue un éxito de crítica y público. Vendió más de 4 millones de copias en Estados Unidos y más de 8,5 millones a nivel mundial.