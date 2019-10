Ésta es la razón por la que Wonho ha abandonado Monsta X

Soy Wonho.

Primero, me gustaría disculparme por no poder cumplir la promesa de que solo os daría buenos recuerdos y por causar dolor a los fans.

Además, me disculpo por causar preocupación a muchas personas debido a mis problemas personales.

He recibido bendiciones y amor que no merezco durante mi promoción como miembro de MONSTA X. Sinceramente, gracias por darme recuerdos preciosos. A los miembros que trabajaron duro conmigo y se quedaron conmigo, me gustaría decirles que estoy agradecido y que los amo. (También me gustaría enseñaros) mi corazón apenado.

Hubo un tiempo en que fui inmaduro y cometí grandes y pequeños errores, pero después de convertirme en aprendiz y hacer mi debut, me mantuve en el camino y trabajé duro para evitar avergonzarme de mí mismo.

Estoy anunciando que me voy de MONSTA X hoy.

Pido disculpas por causar daño a los integrantes debido a los desaforutnados problemas relacionados conmigo. Más que nada, lamento decepcionar a mis fans, que creyeron en mí.

He tomado esta decisión después de ver que muchas personas lo están pasando mal por mi culpa.

Además de nuestros miembros, una vez más inclino mi cabeza sinceramente para disculparme con los fans que han creído en mí y me han apoyado.

Por favor, dadle fuerza a MONSTA X.

Los integrantes no tienen nada que ver conmigo.

Os pudo cuidadosamente que al menos brindéis apoyo y aliento a los miembros.

Son personas demasiado buenas para detenerse y hacerse daño así por alguien como yo.

Estoy muy agradecido y me disculpo con el personal, los miembros y, por último, nuestros fans que me han permitido disfrutar de tanta felicidad hasta el momento.