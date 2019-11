Fangoria, Dolly Parton y más: Valeria Vegas selecciona sus 7 canciones para la semana

Valeria Vegas es periodista... y muchas cosas más. Es la autora de Vestidas de Azul, donde analiza la representación que el cine y los medios han hecho de la situación de la mujer transexual en los años de la Transición Española. Hemos podido leerla en Vanity Fair, Shangay, Fanzine para chicas & maricas o Jot Down. Dirigió el ovacionado documental Manolita, la Chen de Arcos, la primera madre transexual que logró adoptar (disponible en Filmin).

Es uno de los proyectiles que pueden ser boomerang en el último videoclip de Fangoria. En su faceta de escritora, también nos ha brindado la gran joya que es Grandes actrices del cine español. Aquí Estamos, Wisteria Lane, El Legado, Spain Calling (la gala alternativa de Eurovisión) o Yasss son algunos ejemplos de programas en los que ha intervenido. Además, es la responsable de "¡Digo! Ni puta ni santa", las memorias de la añorada La Veneno, que ha desembocado en que sea guionista y asesora imprescindible para Los Javis en Veneno, la ficción autobiográfica que verá la luz el próximo año en Atresmedia. Hoy tenemos el placer de que sea la encargada de seleccionar las siete canciones para la semana.

BAILA CONMIGO - Soleá Morente

"El rabillo del ojo lo llevo muy bien definido, me he puesto mi mejor vestido”. Con una estrofa así, sólo puedo arrodillarme. Todo su último LP es de esos discos que no he parado de escuchar desde el año pasado. Soleá, con todo el peso de un apellido que podría condicionar, no tiene miedo a la fusión, y eso es maravilloso."

QUÍTATE EL SOSTÉN - Susana Estrada

"Pertenece al único LP (durante años cotizadísimo) de la musa del destape, que ya en su momento estaba incluso muy por encima de la propia Transición. Una letra bien feminista (38 años antes a los tiempos que corren) y auténtico sonido Disco-Funky, con arreglos de Pepe Llobell (¡creador de la sintonía de Movierecord!, con eso lo digo todo)"

UN BOOMERANG - Fangoria

"El tándem Fangoria-Guille Milkyway siempre funciona a la perfección. Letra de superación personal, marca de la casa, y melodías propias del cine musical. Y, aparte, sí, ¿por qué no decirlo?, tengo el honor de hacer una pequeña colaboración en el videoclip, tributo a Dinastía. Me puedo morir tranquila."

DOIN’ TIME - Lana Del Rey

"Yo que tiendo a reforzar mis filias en ídolas de ayer, me alegra mucho que exista Lana. Desde el presente me traslada siempre a un lugar mejor. Todo lo que hace me gusta, incluido su último disco y este Doin’ Time. Para colmo el videoclip, con ella emulando “El Ataque de la mujer de 50 pies”, no hace más que reafirmar mi fanatismo. "

BABY I’M BURNIN’ - Dolly Parton

"Podría ser (la también magnífica) Donna Summer, pero no, es ella: la reina del country entregada a la música disco. Es de mis canciones favoritas para arrancar un viernes. Ella, junto a tantas otras, permanece inamovible en mi altar de Diosas Paganas. "

RUIDO - La Prohibida

"La Prohibida podría estar 10 años sin grabar y su huella seguiría siendo imborrable. Ella es un viaje más allá del travestismo. Nadie en este país se autoedita mejor que ella, con colaboradores de lujo. Ruido, perteneciente a su último disco, confirma mi idea. "

THINK OF YOU - Whigfield

"No sé si es porque soy valenciana, o que llevo encima mucha atracción de feria, pero el Eurodance 90s siempre está en mi corazón. No creo en los placeres culpables, así que me entrego con facilidad a Gala, Princessa, Corona y muy especialmente a Whigfield. "

MIS RECOMENDACIONES

EN EL VOLCÁN - Carlos Berlanga. Un artista de nuestra música capaz de retratar en sus canciones muchas de nuestras vivencias, en su faceta pictórica y en sus letras, que abarcan más allá del A quién le importa. Este tema imprescindible fue versionado por Fangoria.

SATURNO (TODO VUELA) - La Casa Azul. Uno de los temas más logrados de La Gran Esfera. "Me desespera y ya no consigo fluir, Saturno estalla sobre mí."

SPOOKY- QUINTEN 909 RADIO MIX - Dusty Springfield. A Dusty siempre da gusto escucharla, y si es tan bien remezclada, ¿por qué no?

ÁBRANSE PERRAS - Gloria Trevi. Es escuchar esta canción y entran unas ganas irrefrenables de imitar el "carísima, linda, pelazo, culazo, ESCÁNDALA ESCÁNDALA".

AMIGA DATE CUENTA - Cubebass, Sailorfag. Todes necesitamos a alguien como Sailorfag que nos diga en algún momento este "amiga, date cuenta"

TWIST THE KNIFE - Chromatics. El temazo del último álbum de Chromatics, después de siete años de espera. Eso sí, su último disco no es el Dear Tommy que llevan años anunciando.

NATE GROWING UP - Labrinth. Si tenéis mono de Euphoria, este mes se publicó la banda sonora, a cargo de Labrinth. Así se lleva la espera mejor.