Gianluca: “En Chile los artistas nos preguntamos entre nosotros qué hacer más allá de usar nuestra voz para cambiar las cosas”

Aunque Gianluca llegó apenas hace unos años a la escena urbana, ya es para muchos toda una reinvención del trap internacional. Un estilo humilde sumado a un flow que se aleja de riquezas y lujo para cantar sobre problemas reales son las características básicas de un artista que, si bien no lo pretende, se está convirtiendo en todo un referente musical para las generaciones de jóvenes que buscan más allá de un beat.

Con el boom del género su nombre cada vez suena más en las listas de éxitos, dejando atrás aquel single que reventó los primeros puestos hace apenas un par de años, Siempre Triste. Ahora, en plena promoción internacional, el artista ha visitado la redacción de LOS40 para responder algunas preguntas sobre su papel en la escena chilena, su nuevo -y primer- LP y su influencia en nuestro país.

Pregunta: Estás sonando por toda Latinoamérica, y has empezado a romper fronteras. Pero, para quien aún no te conoza… ¿Quién es Gianluca y qué música hace?

Gianluca: Tengo 23 años, hago música desde los 16 como hobby y a los 19 empecé a cantar, cuando subí mi primera canción a YouTube. La música que hago me cuesta definirla un poco, porque no me identifico con un género en específico, sino que lo veo más amplio… Pero para entendernos, es urbano alternativo.

P: Estás de promo por México, EE.UU., Canadá… Y ahora España. ¿Has notado que tu música ha llegado hasta este país?

G: Como soy independiente siempre he tenido acceso a mis números, y con el tiempo me he ido dando cuenta de los lugares en los que más me escuchan. Ayer mismo revisaba que Madrid es la ciudad que más me escucha en España. El país está en top 5 del mundo, siempre me ha gustado mucho y siempre he tenido inspiración de la escena española para hacer música: Por el homemade y porque a veces se hace sin muchos recursos, y como sacarle el mayor jugo a todo eso, la estética… Es una gran inspiración.

P: ¿Conoces la música de España?

G: El artista que más escucho en España es Yung Beef. También escucho a Dellafuente desde que empezó, y me inspiraba cuando sacaba temas semana tras semana. Más artistas… Pedro Ladroga, Cecilio G, La Zowi, Bad Gyal, Ms Nina, Sticky MA… Fíjate, yo lo asocio con el rap chileno, los raperos de allí escuchaban este rap español para inspirarse, y creo que con el trap está pasando lo mismo.

P: El Trap como género sigue un poco la estela de un tópico de lujo absoluto que ya nos traía el Rap de principios de los 2000. Sin embargo, tú debutaste con un tema (Siempre Triste) que era una carta de presentación de absolutamente todo lo contrario. ¿Crees que ese contraste o diferenciación fue el secreto del éxito?

G: Desde que yo partí en la escena urbana, a mediados de 2016, lo que se hacía en Chile era trap más duro, pero nadie hacía nada alternativo. También hice Quemando billetes, en el que hablo sobre que a mi la plata en realidad no me importa, aunque esté en todas partes.

P: ¿Ha evolucionado mucho tu música desde entonces?

G: Es un manifiesto que fue evolucionando, y ahora en mi música incluyo reggaetón, trap… Pero con mi chapa, con mi sello… Al final siempre me he sentido como alguien súper normal.

P: En una era musical de la industria en la que se consumen singles, tú apuestas por tu primer LP.

G: A mí me gusta mucho el concepto de los discos, y siempre pensé en que quería hacer un primer disco. Era una de mis metas desde que empecé. No quería hacerlo rápido y no estaba apurado en hacerlo, de ahí las mixtapes y los EP, porque un disco para mí es algo que marca, algo que marca un hito más allá de un single.

Porque hay singles grandes, pero para mí pasan. Yin Yang es una cápsula en el tiempo de estas canciones, y he conseguido lo que quería. Me he dado cuenta que me gusta más disco que singles, ha sido un proceso de muchísimo trabajo, aunque ahora estoy haciendo cosas más sencillas, como la que estoy preparando con Mygalx.

P: Precisamente, el tema que da nombre al disco, Yin Yang, e s una colaboración con Javiera Mena. ¿Cómo surgió esta colaboración? Has conseguido que esté muy en tu terreno.

G: La colaboración con Javiera… Yo tenía un tema con el beat noventero, y la cosa es que en el estudio hicimos la demo y yo pensé en ella porque la escucho desde que iba al colegio, y para el disco pensaba que era súper bueno. Le gustó el demo, ella hizo su letra en el estudio, estuvimos conversando, y estuvo súper vacano, La quiero muchísimo y es de las artistas que mas me han inspirado.

P: Eras un asistente regular del Lollapalooza en Chile, y acabaste actuando en la pasada edición, ¿tienes alguna otra ambición musical aparte de esa?

G: Actuar en el Primavera Sound, en el Coachella… Me proyecto trabajando en festivales. Mi gran sueño es traer a todo mi equipo, mi visualista, mi iluminador… Una gira de festivales en la que hacer el show que hacemos en Santiago, que es mucho más potente que lo que puedo llevar ahora pero bueno, en poco llevaré la banda completa.

P: Chile está viviendo momentos difíciles ahora mismo, y los artistas de tu país os habéis embarcado en un proyecto colaborativo, Músicos por Chile, a favor del cambio en tu país. ¿Qué nos puedes contar de esto?

G: Ahora mismo salió una canción que se llama El derecho a vivir en paz de Víctor Jara, un gran cantante, y se hizo una versión que tiene que ver con todo lo que tiene que esta pasando hoy en día en todo Chile. Hemos captado a un montón de artistas nacionales y la misión de la canción es tratar de mover todo lo que está pasando.

Mis letras no son políticas, aunque para mí hay política en todo lo que hacemos.

P: ¿Crees que tu música puede ser una buena herramienta de cambio social?

G: Mis letras no son políticas, aunque para mí hay política en todo lo que hacemos. Pero nosotros (los artistas de chile) estamos súper activos y muy presentes, yendo a las marchas, nos preguntamos entre nosotros qué hacer más allá de usar nuestra voz para cambiar las cosas, compartir, cantar… Es una impotencia enorme estar en una situación así.

En Chile el beef no se ve mucho.

P: Hablando de este proyecto colaborativo, también se te puede ver en otras colaboraciones con otros artistas chilenos como Princesa Alba. ¿La unión latina en Chile es tan fuerte como en el resto de la escena sudamericana?

G: En Chile nos puedes encontrar en un festival, por ejemplo en el Lolapalooza. donde tocamos yo, Paloma Mami, Drefquila… fue una explosión urbana y muy importante en nuestro país. En junio pasó también en otro festival, al final tocamos todos y la mejor onda.

En chile el beef no se ve mucho. Hay problemas, porque somos humanos, y como en todas las escenas musicales. Hay mucha unión y eso siempre ayuda a que la escena crezca, igual que ha pasado en otros países de América latina como Puerto Rico, Colombia, Venezuela…

P: ¿Alguna colaboración próxima que venga de esta unión y que nos puedas contar?

G: Na, secreto (risas).

P: ¿Y una soñada?

G: De aquí me encantaría Dellafuente, siento que estamos en la misma onda. Y de fuera… Mi sueño es Frank Ocean.