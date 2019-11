Beyoncé tiene nuevo vídeo en camino: Brown skin girl

Hace algunos meses Beyoncé publicó The Lion King The Gift, un disco inspirado en su participación en el remake del clásico de animación de El Rey León cuyo alcance se ha ido apagando a medida que ha ido bajando la recaudación en taquilla de la adaptación de Disney.

Sin embargo la solista estadounidense no parece dispuesta a que su álbum quede en el olvido y lo va a hacer gracias a Brown skin girl, canción que en su momento se convirtió en viral por su mensaje, y para la que ha estado rodando un nuevo videoclip.

Si Beyoncé ha intentado que este vídeo musical fuera una sorpresa como suelen ser últimamente sus lanzamientos en esta ocasión no lo ha conseguido. Según el diario británico Mail Online, la vocalista habría estado grabando en varias localizacionesdel sur de Londres (Catford, Thamesmead...).

De hecho en los últimos días se realizó un casting para encontrar figurantes para el vídeo "de todas las culturas, nacionalidades, etnias, géneros, edad y parecido. Beyoncé quería que el vídeo representara fielmente la esencia de la canción. En la letra de la canción se cita a Naomi Campbell, Kelly Rowland y a Lupina Nyong'o pero ella quería contar con gente normal para contar sus historias" explica una fuente al rotativo inglés.

Hace tres meses que Beyoncé no promocionaba The Lion King The Gift desde el estreno de Spirit y Bigger, un videoclip conjunto de los dos primeros singles promocionales de este álbum. Ahora le ha llegado el turno a Brown skin girl.

Y mientras rodaba en Reino Unido, los rumores sobre una posible reunión de Destiny's Child se han disparado. En declaraciones de Kelly Rowland, el regreso del grupo parece más cercano ya que la ahora solista ha asegurado que su intención, si se puede, es mantenerlo todo en secreto.

Los primeros medios que se han hecho eco de los rumores hablan de celebrar el 20º aniversario del grupo. A pesar de que el debut discográfico de Destiny's Child se produjo en 1998 con su disco homónimo, fue en 1999 cuando la banda se quedó con la formación definitiva que publicaría tres álbumes de estudio más y que se separaría de facto en 2006 cuando sus componentes empezaron a centrarse en sus carreras en solitario.