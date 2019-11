El positivo mensaje con el que Ariana Grande celebra el aniversario de ‘Thank u, next’

Ariana Grande está feliz. Ella misma lo ha gritado a los cuatro vientos por Twitter, y lo ha hecho aprovechando el primer aniversario de Thank u, next, el tema que le hizo volver a encontrar la ilusión y con el que ha arrasado las listas de éxitos.

Al parecer, la artista está pasando una racha muy buena de su vida y ha querido compartirlo con todos sus seguidores en un emotivo mensaje: “Feliz cumpleaños 'Thank you, next'. No puedo creer que haya pasado más tiempo sola este año que en toda mi vida, no puedo creer cuántas sesiones he tenido con mi terapeuta, cuántas veces he cantado esta canción, cuánto he aprendido y sanado, y… ¡cuánto tengo que aprender y sanar!”, comenzaba escribiendo la intérprete de ‘7 rings’. Un texto en el que se ha sincerado y que ha alegrado a los Ariana Army -sus fans-, a quienes no ha dudado nombrar en su virtual discurso.

happy birthday ‘thank u, next’.

i can’t believe i’ve spent more time alone this year than i have in my life, i can’t believe how many sessions w my therapist i’ve had, how many times i’ve sung this song, how much i’ve learned and healed, how much i still have to learn and heal ! — Ariana Grande (@ArianaGrande) 3 de noviembre de 2019

“Ha sido un año productivo, emocional, salvaje y sin embargo ... ¡feliz! Agradezco a mis bebés que me han proporcionado una fuerza, energía e inspiración infinitas... y a mis amigos que han estado conmigo en el camino y en casa”, continuaba. Aun así, ha querido asegurar que todavía tiene mucho que aprender sobre el amor: “Actualización: todavía no sé una mierda sobre el amor, no tengo ni idea de cómo es una vida personal que no sea salir con cachorros y cerditos, pero lo que he aprendido es, en realidad, más que suficiente”.

Así, ha concluido asegurando que a pesar de que todavía tiene un millón de preguntas, su corazón “se siente bien”: “Lo he aceptado, me siento completa, y creo que es algo que vale la pena compartir. Supongo. Os quiero”.

La cantante no ha pasado por sus mejores años. Desde el atentado ocasionado tras uno de sus conciertos en Manchester a principios de 2017, la artista se vio obligada a parar su propio calendario de conciertos, pero durante todo el 2019 parece haber vuelto a ser feliz con ayuda de la música.

Thank u, next, vio la luz por primera vez a principios de noviembre del pasado año, convirtiéndose en un éxito inmediato a nivel mundial y rompiendo los récords de audiencia en YouTube a las pocas horas.