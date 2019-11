Te querrás meter a la bañera con Henry Cavill después de ver el tráiler de ‘The Witcher’

The Witcher, la serie basada en una saga literaria y una franquicia de videojuegos, está al caer.

El próximo 20 de diciembre, todos los abonados a Netflix podrán disfrutar de la primera temporada de esta ficción que promete coger el testigo de Juego de tronos. Para ir abriendo boca, el gigante del streaming ha compartido el tráiler oficial de esta superproducción en la que Henry Cavill (Superman en el Universo Cinematográfico de DC) se pone en la piel del icónico Geralt de Rivia en una historia cargada de acción, magia y oscuridad.

Pero además de toda la adrenalina, Netflix ha querido subir un poco la temperatura enseñando una escena en la que el actor, que está de muy buen ver, se da un baño de agua caliente.

Las imágenes de The Witcher (incluida la ducha de Cavill) han conseguido convencer a los fieles seguidores de la saga, pero también ha despertado la curiosidad de esos otros que todavía no conocían esta historia. ¿Quieres ver el adelanto?

Tráiler oficial de 'The Witcher'

Más info de 'The Witcher'

Basada en la exitosa saga de libros de fantasía, The Witcher es una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia, un solitario cazador de monstruos, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas suelen ser más malvadas que las bestias. Pero cuando el destino lo arroja hacia una poderosa hechicera y una joven princesa con un peligroso secreto, los tres deberán aprender a navegar juntos por el volátil continente.

Henry Cavill (Liga de la Justicia) encabeza el reparto de la saga The Witcher interpretando el papel de Geralt de Rivia. El reparto también lo integran Anya Chalotra (The ABC Murders) en el papel de Yennefer y Freya Allan (La guerra de los mundos) como Ciri. Otros miembros del reparto incluyen a Jodhi May (Juego de Tronos) como Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) como Eist, Adam Levy (Knightfall) como Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street) como Tissaia y Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) como Fringilla, entre otros.