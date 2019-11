Así se hizo el videoclip de 'Take on me' de A-Ha

Es uno de los videoclips más exitosos e icónicos de los 80. Tanto es así, que Take on Me de A-Ha está a punto de entrar en el club de los mil millones de reproducciones en Youtube, un título que, por ahora, ostentan November Rain, Smells Like Teen Spirit y Bohemian Rhapsody.

Ahora, para darrnos a conocer más información de cómo se grabó este clip hace ya más de 30 años, el grupo ha publicado en su canal de Youtube un documental que, a lo largo de tres episodios semanales, contará los detalles de la producción y ejecución de su tema más conocido.



The making of... Take on me cuenta la historia detrás de la escritura de la canción y la realización de su icónico vídeo. A través de entrevistas con miembros de A-Ha, Magne Furuholmen, Morten Harket y Pål Waaktaar, junto con intervenciones de otros trabajadores que ayudaron a la creación de este hit, como el productor de la canción, Alan Tarney, la mujer que protagonizó el video, Bunty Bailey; y los diseñadores Candace Reckinger y Michael Patterson.

a-ha - The Making of Take On Me

El documental examina el legado de la canción y la influencia cultural continua en entrevistas con James Blunt, Ed Sheeran y Nile Rodgers, y todos ellos destacan la gran voz del cantante del grupo. Más de 30 años después de su lanzamiento original, Take on me está llegando a una nueva generación que lo están descubriendo, no solo en la radio, sino también a través de la televisión e Internet.

🎬 THE MAKING OF… ‘TAKE ON ME’ 📽️

Episode 1: The Story Of The Song

Watch now on YouTube: https://t.co/iD68jHa3h2 pic.twitter.com/aMZvR3wxoy — a-ha (@aha_com) November 1, 2019

Pronto, el icónico video musical alcanzará mil millones de visitas en YouTube, una hazaña que muy pocos artistas han logrado. En previsión de este hito, A-Ha está organizando un concurso que brinda a los fans la oportunidad de predecir la hora y la fecha exactas en que el video alcanzará los mil millones de visitas.