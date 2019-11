Amaia, Jamiroquai y Carolina Durante brillan en la séptima edición del BIME

Este fin de semana Bilbao se ha convertido en un destino obligatorio para los amantes de la música. ¿La razón? El viernes y el sábado, 1 y 2 de noviembre, tenía lugar la séptima edición del BIME Live, acogiendo a 21.000 personas entre los dos días. Se trata de la edición más multitudinaria hasta la fecha, demostrando que esta cita musical cada año se hace más grande.

¿Y quiénes han sido los encargados de despedir esta cita por todo lo alto? Nada más y nada menos que Jamiroquai. El grupo británico ha sido el colofón final a los 35 conciertos que han tenido lugar durante este fin de semana.

Aunque en un principio muchos asistentes temían que Jay Kay no pudiese salir al escenario a darlo todo por culpa de una amigfalitis, finalmente el líder del grupo salió a darlo todo al ritmo del electrofunk que lleva cantando durante tres décadas. ¡Brutal!

Con un casco electrónico lleno de luces de neon que eran pura fantasía y un chándal que podría haber sido sacado del armario de la mismísima Rosalía, Jay apareció cantando Little L junto a tres coristas. Por supuesto, el grupo también interpretó Alright, Runway o Space Cowboy Cornero of the Earth ¿Y para despedirse? Pues nada menor que Travelling Without Moving. El BIME enloqueció y bailó hasta que quedó hastiado.

Pero Jamiroquai no fueron los únicos protagonistas del sábado. Ni mucho menos. Aquella noche, Glen Hansard transformó el escenario Antzerkia en un lugar íntimo donde vivir sus canciones. Una de las actuaciones más recordadas de la velada. Pero su hubo una voz que dejó al público hipnotizado fue la de Brittany Howard. La manera de hacer sus giros de voz, su forma de transmitir con las canciones y la esencia de la música negra que tienen sus canciones se transmitió por todo el BEC.

Brittany Howard durante su actuación en el BIME / Jordi Vidal / Getty

Esa misma tarde, los chicos de Carolina Durante hicieron cantar Cayetano e Himno Titular a todos los asistentes. De repente, el BIME se convirtió en toda una fiesta indie, al grito de “no votan al PP, votan a ciudadanos”.

Pero la velada anterior, la del viernes, tampoco se quedó corta. Amaia fue una de las protagonistas de aquella noche. La ex triunfita, apareció en el escenario Antzerki del BIME con una puesta en escena minimalista, rodeada de flores blancas.

Aunque coincidía con Kraftwerk 3D, otro de los reclamos del festival, la joven dejó atónitos a los espectadores, sobre todo en las canciones que interpretaba sola con el piano como El Relámpago o Última Vez. Pero si hubo un momento para el recuerdo, es cuando la pamplonica al final se puso a cantar una nana en euskera que le enseñó su tía Mari Carmen cuando era pequeña.

Eso sí, la artista se disculpó en medio del tema por no saber muy bien el idioma: “Me lo estoy inventando. He mirado la letra y la traducción antes, pero se me han olvidado algunas frases”.