5 de 9 Además, el pasado mes de febrero, cuando se cumplieron 10 años del estreno de la serie, quiso compartir un texto con todos sus seguidores sobre lo mucho que significaba para él haber participado en la serie: "Aún no soy capaz de entender cómo ha pasado tan rápido el tiempo, parece que fue ayer cuando esta aventura empezaba... Estoy muy feliz y orgulloso de ver que Alonsillo no fue más que el principio, tengo muchísimo cariño a ese niño que me robó el corazón, y que seguirá teniéndolo para toda la vida"