Martin Scorsese aclara su rechazo a las películas de Marvel

Martin Scorsese está en boca de todos. El pasado mes, el director de El lobo de Wall Street, Taxi Driver o Uno de los nuestros, entre otras, hizo llevarse las manos a la cabeza a los amantes de la ciencia ficción cuando afirmó en una entrevista para la revista Empire que, para él, Marvel “no es cine”. Unas palabras que resonaron en la cabeza de todos, y más viniendo de un director de su reputación.

Ante tanto revuelo, el director ha decidido aclarar el porqué de su afirmación en la columna de opinión del New York Times, donde afirma que ese tipo de entretenimiento está “perjudicando al cine, entendido como un arte” y distingue dos tipos de contenido audiovisual en este aspecto: “La situación, lamentablemente, es que ahora tenemos dos campos separados: hay entretenimiento audiovisual mundial y hay cine. Todavía de vez en cuando se superponen, pero eso se está volviendo cada vez más raro. Y me temo que el dominio financiero de uno se esté usando para marginar e incluso menospreciar la existencia del otro”, aseguraba.

¿Por qué llegó Scorsese a criticar a Marvel? La razón es que el director simplemente contestó a unas de las preguntas que le hizo el periodista. "Dije que intenté ver algunas de ellas y que no son para mí, que a mí parecer están más cerca de los parques temáticos que de las películas, tal y como las he conocido y amado durante toda mi vida. Y que al final, no creo que sean cine", confirmaba de nuevo, aclarando que simplemente es un gusto personal porque él entiende el cine de otro modo.

Así, el cineasta ha hecho hincapié en que la evolución del cine a lo largo de las últimas décadas, un elemento fundamental en su rebatida opinión. Ya que, según cuenta en la publicación antes las películas eran una “revelación” mientras que ahora se preparan para “una investigación del mercado, pruebas con la audiencia, (películas) examinadas, modificadas, revisadas y remodificadas hasta que estén listas para el consumo".

“Para mí, para los cineastas a los que llegué a amar y respetar, para mis amigos que comenzaron a hacer películas casi al mismo tiempo que yo, el cine trataba de revelación: revelación estética, emocional y espiritual. Se trataba de personajes: la complejidad de las personas y su naturaleza contradictoria y a veces paradójica, la forma en que pueden lastimarse unos a otros y amarse y de repente encontrarse cara a cara con ellos mismos", continuaba. “Se trataba de confrontar lo inesperado en la pantalla y en la vida, que se dramatizaba e interpretaba, de ampliar el sentido de lo que era posible en la forma de arte. Y esa era la clave para nosotros: era una forma de arte”.

Además, Scorsese aprovechó para lanzar un mensaje a todos aquellos amantes del cine que quieren dedicar su vida a ello: “Para cualquiera que sueñe con hacer películas o recién esté empezando, la situación en este momento es brutal e inhóspita para el arte”, concluía, mostrando su miedo a que, lo que él llama nuevo entretenimiento, acabe definitivamente con lo que anteriormente se llamaba cine.

No sabemos si las palabras del creador de Uno de los nuestros ha convencido a aquellos que lo han criticado durante estas semanas, pero lo que está claro es que sabe muy bien de lo que está hablando y el por qué de todo lo que ha dicho. Así, Scorsese está a punto de estrenar su nueva película junto a Netflix: El Irlandés, que llega a España el próximo 15 de noviembre.