El festival de música electrónica que nació en Ibiza y ha conquistado 18 países

Amsterdam es, probablemente, la ciudad en la que Don't Let Daddy Know, se ha convertido en el mayor fenómeno de la música electrónica. Pero la capital de los Países Bajos no es el único rincón del mundo que ha conquistado este festival.

Lo que comenzó hace siete años en la isla de Ibiza es ahora uno de los mayores espectáculos a nivel mundial con eventos en más de 18 países: Chile, Myanmar, Hong Kong, India, España, Países Bajos, Reino Unido, Méjico, Tailandia, Rumanía, Polonia...

Esta marca asociada a la música electrónica tiene un funcionamiento claro: crear una sensación de unión entre el público y los más prestigiosos djs locales e internacionales aunque el show tenga lugar en espacios gigantescos (en Madrid, por ejemplo, la edición de 2019 está previsto que se celebre en Ifema con una capacidad para más de 10.000 personas).

Afrojack ha sido recientemente uno de los deejays confirmados para las ediciones de DLDK en Yangon (Myanmar) y en Hyderabad (India) donde el festival ya ha ofrecido su espectáculo en Bombai y Goa. El neerlandes no para de encadenar actuaciones por todo el mundo habiendo pasado recientemente por Tomorrowland, el Ultra de Sudáfrica o con diversas sesiones en Estados Unidos que terminarán el próximo 9 de noviembre en Orlando (Florida, Estados Unidos).

En sus diferentes ediciones por todo el mundo han pasado por sus carteles artistas tan prestigiosos como Tiësto, Nicky Romero, Dimitri Vegas and Like Mike, Don Diablo, Headhunterz o Blasterjaxx, entre muchos otros.

En España, Don't Let Daddy Know ha realizado varias fiestas en Ibiza, Mallorca y, como hemos dicho anteriormente, Madrid.