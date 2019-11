Miley Cyrus y Cody Simpson van en serio y la prueba es la boda del hermano de la cantante

Cuando una de esas parejas por la que los fans suspiran tras ver como logran superar muchos obstáculos, acaban rompiéndose, es inevitable que corran ríos de tinta sobre las causas y lo que vendrá a partir de la separación. Sin duda, una de esas parejas es la que forman Miley Cyrus y Liam Hemsworth. Más de una década de relación, con idas y venidas y varios compromisos que, finalmente, después de darse el 'sí, quiero', no tardan más que unos meses en mandarlo todo a paseo.

De ahí que todas las novedades en las vidas sentimentales de cada uno de ellos generen multitud de comentarios. Después de un intento truncado de nueva relación con Kaitlyn Carter, Miley empezó otra historia con un viejo amigo, Cody Simpson. Se ha llegado a decir que era un montaje para dar celos a su ex.... pero lo cierto es que lo suyo parece más serio de lo que podíamos haber pensado en un principio.

Una prueba más de lo sólida que es esta relación es la boda de Braison, el hermano lumbersexual de Miley, del que hemos hablado en alguna ocasión, que se ha casado en Tennessee. La cantante no ha dudado en acudir acompañada por su nuevo chico. “Mi hermano pequeño se ha casado bajo el más impresionante día soleado de Tennessee, en las mismas colinas donde crecimos jugando. Te quiero Braison. Estoy tan feliz por ti y Stella”, manifestaba en sus redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 4 Nov, 2019 a las 8:07 PST

La misma plataforma en la que hemos podido ver las imágenes familiares del enlace. Por lo visto se han casado en las tierras donde se criaron y eso les ha llenado de recuerdos nostálgicos, incluidos los discos de vinilo que solían ponerles sus padres.

Una boda al más puro estilo country que define a la familia que siempre ha demostrado estar muy apegada a sus raíces. Lo extraño ha sido el dress code. Parece que han escogido el negro lo que hace que al álbum del día le falte algo de color y, en ocasiones, parezca más un funeral que una boda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 4 Nov, 2019 a las 8:12 PST

El caso es que Miley se ha llevado a Cody Simpson al evento familiar y el australiano ha demostrado haberse integrado a la perfección en la familia. Hace unos días, las madres de ambas se lanzaban piropos por redes sociales y se llamaban 'amigas' y parece que ese buen rollo es el que se ha respirado en el enlace donde Cody parecía uno más.

Tan cómodos estaban que el cantante no ha dudado en quitarse la camisa y marcarse un bailecito con su novia de esos que resultan hipnóticos. "Mágico", no dudaba en comentar la madre de Cody. "Mística mamá", contestaba él. No todos están tan encantados con la pareja, muchos seguidores no entienden que Miley haya cambiado a Liam por este "payaso", como le califican algunos. Y otros no entienden su afición a quitarse la ropa con tanta facilidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miley Cyrus (@mileycyrus) el 4 Nov, 2019 a las 8:15 PST

Esto parece que va a tomar el cariz de Jelena, que tendrá más capítulos y habrá seguidores que nunca acepten que Miley y Liam son historia.