Liam Payne habla sobre Zayn y su “extraña” salida de One Direction

No es la primera vez que leemos a Liam hablar sobre One Direction tras el anuncio de su separación temporal. Ya lo hizo hace unas semanas en un podcast acerca de lo que hubiese ocurrido de no haber tomado la decisión de parar como grupo, y ahora lo ha vuelto a hacer para compartir como se vivió el día a día de la banda desde dentro.

Ascender a la fama con escasos años es uno de los mayores retos a los que se han enfrentado centenas de jóvenes artistas de la industria. No cabe duda de que Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik y Liam Payne han sido algunos de ellos. Un reto que hoy en día les ha dejado diversas secuelas, tanto en el ámbito personal como en el profesional, contra las que luchan diariamente.

Sin ir más lejos, tras anunciar su abandono de One Direction, Zayn se retiró de los escenarios debido a diversos episodios de ansiedad, algo con lo que también está familiarizado el propio Liam. Y es que, aprovechando su experiencia, ha desvelado un dato hasta entonces desconocido por los seguidores de la boyband británica: Zayn era el favorito de Payne.

"No sabes a lo que te enfrentas hasta que llegas, estés o no estés hecho para esto. Para Zayn, él ama la música y tiene un talento increíble. Era el mejor cantante en One Direction, con el corazón en la mano, de todos nosotros. Pero para él, llegar a un punto en el que, ya sabes, ¿no puedes subir al escenario? Es demasiado", señala el británico en una entrevista para la revista GQ. "Todos lo tenemos [...] Yo estuve medicándome porque tenía algo relacionado con la epilepsia, pero tenía que ver con otra cosa. Para mí, también tenía que ver con la ansiedad", añade.

Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson, Harry Styles y Liam Payne en LOS40 Music Awards 2014 / Juan Naharro Gimenez (Getty Images)

No cabe duda de que la marcha de Zayn marcó un antes y un después en la trayectoria profesional de la banda, convirtiéndose en uno de los episodios más duros tanto para los propios integrantes como para su ejército de seguidores. Aunque ésta no fue la única dificultad a la que hicieron frente. "Tuvimos nuestras diferencias con algunas cosas. Aún pienso en algunas de las cosas que se dijeron y ahora lo haría diferente, pero entonces formaba parte de nuestro crecimiento", confiesa.

"Todos tienen cosas que han dicho en fiestas que desearían no haberlas dicho, pero, para nosotros, la diferencia es que todo estaba pasando frente al mundo. Ahora somos mayores, y para mí hay cosas por las que no me preocupo. Creo que la extraña salida de Zayn y la forma en que eligió irse... no hemos sabido nada de él desde entonces. Ni siquiera dijo adiós, si te soy honesto. Fue un escenario realmente sórdido desde nuestro lado. Un poco extraño. Es difícil", concluye.

Estas palabras se han convertido en un jarro de agua fría para todo seguidor del grupo que las haya leído. Aunque entre sus declaraciones pueden leerse palabras de preocupación y cariño por el que fue su compañero de banda, es evidente que su marcha no sentó del todo bien a sus integrantes.

Ahora, todos y cada uno de ellos se han embarcado en diversos proyectos personales que han cumplido con las expectativas de sus seguidores. Sin embargo, ellos aún sueñan con el esperado regreso de la que un día fue su banda favorita.

No cabe duda de que este descanso se ha convertido en su particular retiro espiritual sanatorio. Aunque Zayn se haya apartado de sus planes, no descartamos que el resto de integrantes solucionen sus diferencias, agarren sus manos y anuncien su tan esperado regreso. Ya lo ha dicho el propio Liam: todos cometemos errores.