Pablo López ya tiene nuevo single y lo conocemos

Pablo López ya nos había dejado pistas de que estaba trabajando en lo que sería su próximo disco, el que tomaría el testigo de Camino, fuego y libertad, el álbum que contenía temas como El patio que tantas alegrías y éxitos le ha dejado en su carrera y que publicó en 2017. Lo que no imaginábamos es que esa nueva música estaba tan cerca. Este mismo viernes podremos escuchar un nuevo tema y, de momento, nos ha dejado un brevísimo adelanto.

Ya hemos podido escuchar los primeros acordes de esa nueva canción que todo apunta a que será la que presentó en la final de la última edición de La voz. "Me conocen por culpa del aire...", ha escrito sobre las primeras imágenes que ha compartido del que podría ser el videoclip. Es la letra de Me conocen, aquella canción que interpretó en la final del talent show en el que es coach. "Me van a matar los miembros de mi equipo, que están arriba, me van a matar", dijo cuando se puso al piano parra empezar a tocarla. "Estás loco", le decía por aquel entonces su amigo y compañero, Antonio Orozco. Luego también la interpretó en otros programas como El Hormiguero y, en alguna de sus actuaciones en directo.

Muchos empezaron a conocer aquella canción como Mamano, por lo que dice el estribillo, y esa palabra es también la que ha escrito ahora en sus redes. "Me conocen los que hablan bajito, los 'tranquilo chaval, o te invito, a ver cómo suena esa triste canción'. El que pudo, la ciega, mis manos y yo...pero mamá no. Mamá no, díselo. Que no me conocen, no", así empezaba aquella canción que parece que será el primer single de este nuevo álbum. Un tema que habla de la exposición, las redes sociales, los medios de comunicación... lugares en los que hablan de él como si le conocieran aunque, según él, nadie le conoce como su madre. Una vez más, una visión muy personal de sí mismo y sus circunstancias.

Así que, aunque ya conocemos la canción, tenemos ganas de escuchar cómo ha quedado la versión definitiva. Y, sobre todo, tenemos ganas de que nos vaya desvelando más detalles de ese nuevo trabajo al que ha estado dando forma en los últimos meses.

Hace poco le veíamos por Miami junto a Orozco y Luis Fonsi y no sabemos si alguno de ellos habrá colaborado en ese próximo disco. Hay muchas incógnitas que seguro que empezará a desvelar en breve porque Pablo López, además de nueva edición del talent, tiene nuevo trabajo en perspectiva. No han faltado los primeros mensajes de apoyo y felicitación. Aitana le mandaba un emoji con ojos de corazón. "Qué ganas de esto!!!!", aseguraba Adrián Lastra, igual que Angy que escribía, "ganas, ganas". Fonsi, que seguro que ya ha escuchado la versión final, aseguraba que va a ser "un hitazo".

Ver esta publicación en Instagram .....viernes. Una publicación compartida de Pablo López (@pablolopezmusic) el 4 Nov, 2019 a las 12:30 PST

Y entre tanto, se habla de la posible relación entre Blanca Suárez y Pablo López. Ya se les relacionó en 2015 y parece que ahora, tras la ruptura de la actriz con Mario Casas, habría intensificado los 'likes' con el músico, lo que habría potenciado los rumores de antaño