Los Jonas Brothers ya tienen el chip navideño y lanzan villancico este viernes

Acaba de pasar Halloween, ¿y eso qué significa? ¡Que ya estamos en plena temporada navideña! Vale, quizá exageramos un poco, pero los centros comerciales, la televisión y la música ya está en está con el chip festivo.

De hecho, muchos artistas aprovechan el mes de noviembre para lanzar villancicos. Pensad que es una buena manera de que tu canción suene siempre en una etapa del año. Sino que le pregunten a Mariah Carey, que lleva más de veinte años ganando dinero con All I Want For Christmas Is You.

Pues bien, este año, los Jonas Brothers nos van a deleitar con su propia canción navideña. Y no se nos ocurre mejor grupo para hacerlo. Ya sabéis, así queda todo en familia.

Ha sido a través de sus redes sociales donde han anunciado que el próximo viernes 8 de noviembre podremos escuchar su villancico que llevará por nombre Like It’s Christmas.

“Mariah Carey ya ha dado luz verde al mundo, ¡así que la temporada de Fiestas ya ha comenzado! Nuestro nuevo villancico original, ‘Like It’s Christmas’, saldrá el viernes para todo el mundo”, han escrito los chicos.

Junto a estas palabras, han compartido la portada del single. En ella vemos las tres caras de los hermanos Jonas dibujadas sobre un fondo blanco. Por supuesto, llevan tres gorritos de Navidad. Esta estética nos recuerda a la de aquellos vinilos antiguos que se vendían por fiestas, ¿lo habrán hecho queriendo?

Lo mejor de todo es que el día en que sale el villancico, el 8 de noviembre, los Jonas Brothers estarán nada más y nada menos que disfrutando de la mayor fiesta musical de España en LOS40 Music Awards. El grupo estará encima del escenario para darlo todo con sus fans y, además, están nominados a cuatro categortías: mejor grupo internacional, mejor álbum internacional, mejor videoclip y mejor canción (estas dos últimas por Sucker).