Sabela (OT) presenta ‘Despedida’, su primer álbum de estudio

Sabela Ramil está viviendo el comienzo de una nueva vida. Hace menos de un año que dejó atrás la academia de Operación Triunfo y la artista no ha parado de labrarse un futuro dentro de la industria musical hasta conseguir su sueño en forma de disco. La espera no ha sido larga pero sus fans estarán más que contentos porque Despedida, su primer trabajo ya tiene fecha de estreno.

Será el próximo 29 de noviembre cuando la gallega lance el álbum de estudio que dé el pistoletazo de salida a su carrera musical, así como ella misma lo ha anunciado en sus redes sociales. “He tenido que cerrar para poder abrir. He tenido que despedirme y me despido para dar la bienvenida a este nuevo y maravilloso camino”, escribía emocionada, contando a todos sus seguidores lo que significa para ella este nuevo trabajo: “En él he volcado mi tiempo y energía, he vaciado mi interior y he recreado mi vida y mi música junto a personas extraordinarias. Gracias a cada una de ellas y gracias a vosotros, amoriños, por la espera y el apoyo constante”.

De esta manera, con Despedida ha marcado un punto de inflexión a su trayectoria profesional, diciendo ‘adios’ a lo que a lo que era antes y abriendo la puerta a lo que está por llegar. ¿Nos sorprenderá con alguna colaboración? Por lo pronto, sus compañeros están mandándole todo el cariño del mundo desde que ha lanzado la noticia.

Sabela ya presentó hace unos meses su primer single en primicia en la ‘Gala 25 de xullo’ de la TVG. Nai, un tema en gallego que comenzó a escribir durante su paso por OT y que todo apunta a que será uno de los más importantes del disco. Así, si no sabes qué regalar por Navidad, ya tienes una opción que podría ser un acierto seguro. Ya sabes, a nadie le amarga un dulce, ni mucha música.