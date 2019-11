SuperM, de Corea al cielo (literalmente)

SuperM se ha convertido en uno de los grupos más prometedores de la industria de la música actual. Millones de personas alrededor del mundo ya se han aprendido sus canciones y, con tan solo un mes de vida, han acumulado desfasantes cifras en las redes sociales.

Esto los ha convertido, también, en algunos de los rostros más solicitados de la industria. ¡Hasta el cielo los necesita! No, no estamos exagerando. La importante y conocida aerolínea Korean Air ha nombrado a SuperM como embajadores internacionales, y lo han hecho por todo lo alto.

Para anunciarlo, han compartido imágenes en las que los propios artistas posan ante un gigantesco avión adornado con una foto de los protagonistas en su exterior. Posteriormente, publicaron un vídeo explicativo sobre las medidas de seguridad a tener en cuenta durante los vuelos, pero con SuperM como los rostros principales.

¡Pero eso no es todo! Tal y como informa Soompi, a este vídeo le acompaña un adelanto, tanto visual como sonoro, del próximo tema que nos trae esta exitosa banda de K-Pop: Let's Go Everywhere. Una canción que verá la luz el próximo 18 de noviembre y cuyas ganancias irán destinadas a la campaña Ciudadano Global del Proyecto de Pobreza Global.

SuperM debutó el pasado 4 de octubre de la mano del lanzamiento de su primer EP, que recibe el mismo título que el nombre del grupo. Posteriormente, publicaron las fechas de su primera gira, con la que recorrerán diversos rincones de Estados Unidos para presentar su música en directo. ¡No podrán quejarse de transporte! Ya tienen hasta su propio avión para desplazarse de una punta del mundo a otra.

Y tú, ¿estás listo/a para volar con SuperM? Aunque para ello basta con escuchar algunas de sus canciones y dejarse llevar por sus ritmos. ¡Eso sí que te da alas!