Noemí Galera: de la canción más repetida en los castings, a la razón por la que no pasan los concursantes de ‘La Voz’

Noemí Galera y su equipo llevan varias semanas haciendo castings por las principales ciudades de España para escoger a los concursantes que brillarán en 'OT 2020'.

Ayer, Madrid fue la última ciudad en la que han visto a aspirantes, y hoy se celebra la segunda fase de ese último casting.

Para conocer las impresiones de esta nueva edición hemos hablado con la directora de la Academia que nos ha asegurado que está impresionada porque "18 años después OT sigue generando la fascinación del princpio, ¡solo en Madrid vimos a 2600 personas!".

Noemí nos habla de todo ello y sobre las diferencias con otros años, los concursantes de otros programas que se han presentado, las canciones que más han sonado y las novedades que habrá:

Ya habéis visto todas las ciudades, ¿qué os habéis encontrado diferente este año?

Se ha presentado mucha gente cantando canciones propias en la primera fase, que normalmente no se atrevían tan pronto.

También los perfiles de personalidad son muy variados, con estilos diferentes y looks poco vistos antes en el programa. Son gente que quizá antes no se hubiera presentado pero al escuchar que íbamos a potenciar la parte de composición y producción se han animado.

Nos va a quedar una edición súper variada que no va a recordar a ninguna edición anterior.

Así que es cierto que este año en OT vais a enseñar a componer...

Sí, a componer y toda esa parte de producción, cómo se empieza a crear un disco... para que esa semilla empiece a germinar en la Academia.

Retransmitir los castings por youtube nos ha descubierto vuestras largas jornadas de trabajo y la cantidad de "frikies" que también se presentan solo por el minuto de gloria, ¿eso es causado por Youtube o ya venían?

Las largas horas de trabajo sí son normales [risas] y ese tipo de aspirantes sí que los hemos visto siempre, es inevitable. Pero sí que este año hemos detectado un tanto por ciento pequeño de gente que llegaba solo para que lo vieran sus amigos. En los comentarios lo decían y jugaban a eso.

Pero gente haciendo el mono siempre hemos tenido [risas] y a realidad es que te desengrasa un poco tanta seriedad.

¿Qué aspirante te ha sorprendido más o recuerdas por algo ocurrente que haya hecho?

La de la pirueta la recuerdo, o gente que te canta el cumpleaños feliz solo porque ha acompañado a alguien y como ya está ahí pues la canta. O ayer una chica cantó una canción propia en la que relataba su historia "tengo mucha ilusión por venir, ya estuve en Valencia y quiero intentarlo de nuevo"... y era una letra que había hecho ella y me dejó fuera de juego [risas].

También hemos visto concursantes de 'Gran Hermano' y 'La Voz', ¿vosotros los reconocéis?

El de Gran Hermano me sonaba su cara pero no sabía de qué. Como hemos hecho tantas ediciones y tantos programas yo ya no sé de qué me suenan. Pero el rasero es el mismo: si me gusta en ese momento pasa y sino pues nada.

¿Y cómo puede ser que no pasen los de 'La Voz'?

Es que son perfiles muy diferentes los de 'La Voz' y los de 'OT'. Alfred, por ejemplo, se presentó allí y no se giró nadie. Cepeda también estuvo antes de 'OT' en 'La Voz'.

Pero hacemos lo mismo, si nos gustan pasan y sino...

El casting por streaming también ha despertado el fenómeno fan incluso antes de entrar a la Academia, incluso con gente que no cogéis como el caso Laia, ¿habrá repesca?

No, no habrá. No podemos hacer caso a lo que digan las redes porque le resta valor a nuestro trabajo. La diferencia es que antes no se veía y ahora sí. Pero estamos generando un Star System de aspirantes a entrar que en realidad es una oportunidad que les abre muchas puertas. Tenemos un 30% de la audiencia del canal del extranjero (Argentina, Perú, Chile, México...) les ve gente de todo el mundo.

¿Qué canción es la que más se ha repetido en los castings este año?

El Guantanamera de Guitarrica de la fuente nos la han cantado mucho, repertorio de Amy Winehouse y Alicia Keys a full, también la Nana triste de Natalia, la Llorona, Creep y Toxic en la versión acústica.