Así ha cambiado Ola Ray, la novia de Michael Jackson en ‘Thriller’

El frío diciembre se asomaba para presentarnos el videoclip más emblemático y recordado de la historia de la música. Era el año 1983, y un joven Michael Jackson decidió colarse en nuestras pantallas para convertirse en un personaje terrorífico y deleitarnos con unos movimientos que han sobrevivido a generaciones de historia. El videoclip de Thriller ya estaba aquí, y con él un hito de la historia de la música.

Pero Michael Jackson no fue el único que protagonizó esta joya audiovisual. Ambientado en los años 50, el cantante acompañaba a su novia ficticia Ola Ray al cine para disfrutar de una película titulada Thriller. En ella, una pareja, interpretada también por estos protagonista, viaja en coche y se queda sin gasolina en mitad del bosque. Allí, el chico aprovecha la situación y le regala un anillo. Para sorpresa de la joven, su novio se convierte en un lobo bajo la luz de la luna y huye aterrorizada.

Una escena que no pareció agradar a Ola Ray, quien pide a su chico abandonar el cine. Él se resiste pero finalmente acaban paseando por las oscuras calles, testigos de una histórica escena: la transformación de Michael Jackson en un ser terrorífico y su interpretación del tema acompañado de un elenco de bailarines. 'Cause this is thriller...

Aunque lo recuerdas como si se hubiese publicado ayer, de esto han pasado 36 años. Sí, has leído bien. Tres décadas y seis años de historia que aún recuerdan el terror y los movimientos del cantante en este cortometraje musical. Todos sabemos qué ha ocurrido en la vida de Michael después de la publicación de este proyecto, pero, ¿qué ha sido de la misma Ola Ray? ¿Cómo luce en 2019? ¡Sigue leyendo!

La modelo y actriz ha cumplido nada más y nada menos que 58 años. Rozando la sexta década, la estadounidense luce un físico envidiable con una melena rubia con la que muy pocos la sitúan junto a Michael en estas terroríficas imágenes.

Tras su aparición en Thriller, Ola consiguió algún que otro papel en diversas series de televisión, así como también en películas producidas por Paramount Studios, Columbia Pictures y Warner Bros. Studios. Pero la pantalla no ha sido el único hobbie de Ray. La música también ha formado parte de su vida, habiendo compuesto diversas canciones. Una de ellas, según IMDb, ocupó la quinta posición del Top 10 en Houston (Texas).

Aunque unos de sus proyectos más recientes son sus apariciones en las películas Shooting Heroin y It Wants, así como también la publicación de su libro For The Thrill Of It All.

Ola Ray se ha convertido en uno de los iconos de la vida de Michael Jackson, aunque también en una de sus mayores fans. En la actualidad, se encarga de refrescar la memoria a los usuarios con diversas publicaciones relacionadas con este histórico y exitoso tema. ¡Pura dosis de nostalgia!

Así luce la increíble (y aún joven) Ola Ray tras 36 años de historia. Y tú, ¿aún recuerdas su cara de terror ante un Jackson zombie e hipnotizado por su sed de baile?