Si has cumplido los 30 años, Emma Watson tiene un mensaje para ti

Emma Watson se ha convertido en una de las mayores jóvenes portavoces de la igualdad a nivel internacional. Su voz es cada vez más escuchada por millones de personas alrededor del mundo, cargada de unos claros mensajes que giran entorno al feminismo y los derechos de las minorías sociales.

Y es que es extraña la ocasión en la que la británica aparezca en público y no nos regale alguna lección de vida, sea cual sea y en el momento que sea. Escuchar a Emma Watson se ha convertido en nuestro hobbie favorito.

Lo ha vuelto a hacer. Así es. La intérprete de Hermione en Harry Potter, a la que todos habíamos ubicado como la nueva alma gemela de Tom Felton, ha dejado claro que sí, está soltera y ha superado el temor de los 30.

Llegar a la tercera década es uno de los traumas más temidos por los más jóvenes. ¿Matrimonio? ¿Hijos? ¿Independencia? ¿Qué hago si he sobrepasado la edad y no he conseguido llegar a ninguna de estas etapas? Emma Watson te trae la solución.

Ella misma ha sido la encargada de contar su propia experiencia en una entrevista con British Vogue, a través de la cual, como era de esperar, vuelve a lanzar un mensaje de lo más inspirador. "No entiendo por qué muchos crean un escándalo cuando están a punto de cumplir los 30. Me estreso con los mensajes que leo. Si aún no has construido un hogar, no te has casado, ni tienes un hijo o aún estás descubriendo cosas por tu cuenta, entonces no tienes nada seguro en una edad en la que ya deberías tenerlo. Genera una gran cantidad de ansiedad", señala.

Para Emma, hay que hacer frente a la presión social y tomarte el tiempo que necesites para dar cualquier paso importante en tu vida. Sea cual sea. ¡No hay que temer a los números!

"Tengo que ser sincera y admitir que nunca estuve convencida del discurso que dictaba de "soy feliz siendo soltera". Estaba convencida de que eso no era verdad, pero eso fue porque me tomó tiempo comprenderlo. La verdad es que disfruto mucho estando soltera y siendo mi propia compañera en este viaje", admitió. Ya lo dicen por ahí: es mejor solo/a que mal acompañado/a, ¿no? Y es que la primera persona a la que debemos cuidar y proteger es a nosotros mismos. La llamada estabilidad emocional. Alcanzando esta meta, el resto de relaciones estables ocupan un segundo lugar.

Así que si has cumplido los 30, o estás a punto de hacerlo, lee atentamente las palabras de Emma Watson y aplícatelas. No hay mayor logro en la vida que cuidarse a sí mismo y disfrutar de los pequeños momentos que ésta nos regala, sin importar la edad ni las circunstancias.