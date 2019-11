Pablo Alborán y Ava Max - Tabú [2019]

No es la primera vez que Pablo Alborán paraliza las calles de Madrid. Todo lo que el malagueño hace se convierte en éxito, y hoy sus fans han estado impacientes por lo que el artista les tenía preparado. “Estoy nervioso, atacado e ilusionado. Este miércoles 6 a las 18:00 horas se estrena Tabú, y si queréis verlo antes que nadie, en la Plaza de Callao de Madrid, a las seis… Yo no me lo perdería, igual voy”, anunciaba en su cuenta de Instagram, revolucionando a todos sus seguidores.

El malagueño se ha presentado en el mítico lugar de la capital a rebosar -donde ya había gente desde primera hora de la mañana- para mostrar a todos su nuevo trabajo: Tabú, un tema con el que quiere representar lo prohibido. Y no lo ha hecho solo, pues la mismísima Ava Max ha querido acompañar a su amigo y compañero en esta cita tan especial.

La plaza rompía en silencio a las 18:00 cuando un contrarreloj de cinco minutos llenaba la pantalla gigante de los cines más característicos de la ciudad, para proyectar en exclusiva el videoclip de la canción: una historia de tres minutos en la que mezcla la ciencia ficción y los tiempos más remotos que grabaron entre Madrid, Málaga, Miami y Los Ángeles. Además, si quieres ver al Alborán más sexy, no puedes perdértelo.

Así, muchos eran los que esperaban a los artistas frente al escenario, pero otros paseaban por las céntricas calles encontrándose con la sorpresa. “¿Cómo estáis Madrid?”, preguntaba Pablo justo antes de sentarse frente al piano para tocar, junto a Ava, la versión más acústica de Tabú, dejando callada de nuevo a todos los presentes, que minutos después ya se sabían parte de la letra.

Un tema que, a pesar de tener las expectativas muy altas, ya que los artistas han estado durante las últimas horas dejando con la miel en los labios a sus seguidores y tentándolos a que no se perdieran el esperado proyecto, parece que ha encantado como el que más. Así, una vez más y en apenas 15 minutos, Pablo Alborán ha hecho historia y han conseguido sorprender a todos con su música.