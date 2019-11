La discusión entre Anabel Alonso y Tamara Falcó acabó de la peor manera

'Masterchef Celebrity 4' expulsó ayer a Anabel Alonso en uno de sus programas más duros:

La actriz discutió con Tamara Falcó - que semanas atrás le había llamado "enchufada"- y ambas dejaron de hablarse hasta la prueba siguiente.

Cuando los jueces decidieron que la actriz colgara su delantal, la hija de Isabel Preylser ni se inmutó.

Malas contestaciones y rifirrafes personales

Todo empezó en la prueba de exteriores cuando Anabel, que era capitana de un equipo, tuvo que irse al rival por órdenes del jurado.

Allí se topó con una Falcó que no recibió bien a su nueva líder y ambas se engancharon por una tonteía. "Tamara, ¿cómo estás?", preguntó Alonso para saber qué hacía y cómo seguir con un cocinado que iba tarde, a lo que ésta respondió: "Aquí estoy". Anabel se molestó por la actitud de su compañera y reiteró: "No, no te he preguntado dónde, sino cómo". A Tamara le incomodó el tono en el que le había hablado la intérprete y no respondió. "Tamara contesta, soy la capitana, contéstame cómo vas". "Estoy bien", dijo ésta con cara de inconformidad y Anabel aumentó su enfado: "Que no es cómo estás, si no cómo vas".

Cuando Avellaneda intentó mediar, aún fue peor: : "Es que ella (Tamara) me mira como si me estuviera metiendo con ella y tú deja de decirme 'bueno venga' como si fuera imbécil", se quejó la capitana.

Jordi Cruz intervino e intentó conocer las dos versiones: "Tamara se toma las cosas como algo personal", argumentó Anabel, "igual ella considera que le he hablado mal pero yo considero que no". Mientras la versión de la hija de la Preysler fue: "No me gusta que me hablen mal, le he dicho que todo va bien y me ha dicho que no me había preguntado cómo estaba. Si estuviera en la calle también le contestaría", subrayó.

Tanta discrepancia hizo que el equipo no entregara los platos como se esperaba y los jueces las mandaron a eliminación. Algo que derrumbó a Anabel Alonso porque ella había organizado el cocinado del equipo ganador, también, y aún así había perdido. Mientras que Tamara se había ganado la inmunidad en la prueba anterior y sabía que no tenía peligro.

Una marcha muy amarga

De esa forma, Anabel fue a eliminación junto a Félix y Avellaneda. Y aunque ella era la más aventajada, presentó un postre que no convenció.

Lo peor fue que el de sus dos compañeros sí que conquistó al jurado por lo que decidieron que la eliminada fuera la actriz.

Algo que sorprendió a todos ya que apuntaba a llegar a la final. Todos se quedaron asombrados, excepto Tamara Falcó que casi ni miró a su compañera.