Miguel Herrán descarta su regreso a ‘Élite’: “Estoy muy despegado”

Es complicado imaginarse Fabrik, una de las discotecas más grandes de España, totalmente vacía y a la luz del día. Hay que reconocer que todo parece mucho menos cool, tanta luz muestra el montaje de la sala principal. Pero no hemos acudido a aquella enorme sala de baile para disfrutar de una velada frenética. Ni mucho menos. Hemos ido para entrevistar a Miguel Herrán, uno de los actores españoles de moda gracias al éxito de La Casa de Papel y Élite.

Con 23 años, la fama de Miguel ha traspasado fronteras, sumando más de ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Es lo que tiene cuando participas en una de las ficciones más vistas de la plataforma de Netflix. Pero eso no le ha hecho despegar los pies del suelo, tiene claro cuál es su prioridad: superarse como actor.

Carolina Yuste y Miguel Herrán junto al director, Daniel Calparsoro en Fabrik / Alberto Palao

Su nuevo reto es protagonizar la nueva película de Daniel Calparsoro, Hasta el Cielo, donde da vida a Ángel, un joven que se ve envuelto en una red de atracos para escalar posiciones sociales. Le acompañan en el reparto Luis Tósar y Carolina Yuste. De hecho, nos encontramos en Fabrik porque el equipo tiene rodaje esta noche allí. Antes de empezar, nos confiesa que se ha levantado a las tres de la tarde. ¿La razón? La jornada de ayer acabó casi a las cinco de la mañana. No da señales de que esté cansado y contesta con una sonrisa a todas nuestras preguntas.

Pregunta (P): Estamos en Frabrik hoy por cuestiones de rodaje, dime, ¿habías estado antes?

Miguel (M): No. Bueno sí, estuve ayer trabajando. Pero no, nunca he estado en Fabrik. No me gustan las discotecas. Llevo ocho años sin beberme una copa, no es mi mundo, no es mi ambiente. Me gusta la montaña y la tranquilidad. Mi discoteca es un coche o mi casa con la chimenea.

P: Miguel, ¿otro thriller, tras La casa de papel, sobre atracos? ¿Te ven cara de atracador?

M: No, todo lo contrario. Río no era un atracador. Él siempre fue una persona que se mete en un atraco por amor, por amor a Tokio. Se ve metido por error, por un amor juvenil y por pasión. Es un personaje lleno de luz. Es un pobre chaval que se ve metido en un embrollo que te cagas por amor. Ángel, por su parte, no. Es un tío que nace en lo más bajo y sueña con llegar a lo más alto. Se ha criado sin padres, con su abuelo catatónico que lo maneja como quiere y se ha criado en la zona del extrarradio de Madrid, en Villaverde. Digamos que es un personaje que va a hacer lo imposible para llegar a lo más alto, pisando a quien sea y pasando por encima de amigos y amantes. No tiene nada que ver con lo que he hecho anteriormente. Este tío sí que es malo.

P: ¿Cómo ha sido trabajar con Luis Tósar?

M: Lo tuve en A cambio de nada, lo tuve en Los Últimos de Filipinas… yo creo que me está acosando un poco Luis Tósar (ríe). Yo se lo digo siempre “joer, tío, déjame un poco en paz, tronco”. Ha hecho de mi padre, de mi capitán y ahora de mi suegro. La verdad, fuera de bromas, es una maravilla. Es un ser maravilloso. Para mí es el mejor actor de este país con diferencia. Como ser humano y compañero, es excepcional. Trabajar con él siempre es una gozada.

P: Thrillers…porque al final hasta Élite es un thriller, ¿para cuándo una comedia?

M: A ver, Élite es un Thriller, pero mi personaje es el toque de comedia de ese thriller. A parte de que yo ya me he ido de Élite. Yo no estoy en esa serie ya. Me fui en el primer capítulo de la segunda temporada. Y yo lo viví como comedia. Yo a mi personaje lo pinté como cien por cien cómico. Me divertí mucho haciendo Christian y lo he disfrutado mucho. Sí que es cierto que me apetece hacer algo de comedia porque yo soy muy canalla y me apetece mucho reírme.

P: ¿Eso significa que ya no vamos a ver nada de Christian en la siguiente temporada de Élite?

M: No creo. No lo sé. Nunca puedo asegurar nada al cien por cien. Pero no creo. Solo digo que estoy muy desapegado de Élite. No sé nada, no tengo los guiones. No estoy ahí.

P: Con el auge en los dos últimos años de Élite y La Casa de Papel, te han subido los seguidores en redes sociales de miles a millones. Hace unos meses, te grabaste llorando en Instagram, para dejar de “alimentar la máquina de mentir que es Instagram, ¿sientes como una responsabilidad de mostrar la otra cara?

M: Eso no es una responsabilidad. Yo no creo que tenga una responsabilidad con nada ni con nadie. Yo soy personaje público, porque me ha tocado, como condición de mi trabajo. Yo lo digo siempre. Mi trabajo es interpretar, no es dar consejos a la gente ni decir cómo tiene que vestir ni nada. Por supuesto, tampoco tengo que desaprovechar la oportunidad. Instagram a mí me da unos ingresos. Hago publicidad, por supuesto y lo utilizo como una herramienta de trabajo. Es cierto que muchas veces tengo algo de conciencia y digo “joder, este no soy yo”. Hay veces, pocas, que me gusta mostrar cosas que me están pasando como puede ser el vídeo llorando. Es la realidad, también soy un ser humano.

Al igual que hago publicidad, te puedo mostrar algo de humanidad. Pero hay que tener en cuenta que yo soy como todo el mundo que me está viendo, una persona normal y corriente. Si me pinchas sangro, que hago caca, que como, que bebo agua… no soy más ni menos que nadie, solo uno más. Tengo esta condición y la exploto como puedo.

P: ¿Qué tipo de música escuchas en tu tiempo libre para desconectar?

M: Escucho de todo. Ahora que los tengo un poco más cerca, escucho a Ayax y a Prok (participan en la película Hasta el cielo), pero escucho de todo. Y cuando digo de todo es de todo. Me puedo poner a Bach como a Love Of Lesbian, que a Fito…no sé. Todo.

P: Pero habrá una canción que últimamente te pongas en bucle, ¿no?

M: La última canción que he tenido en bucle ha sido Café Solo de Prok. Ayer me dio muy fuerte la de Yo x Ti, Tú x Mi de Rosalía. Con todo.