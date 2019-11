Repasamos el universo de Fangoria, que seleccionan las 7 canciones para la semana

Recién cumplidos sus 30 años de trayectoria, Fangoria publica Extrapolaciones y dos respuestas (2001-2019) donde hacen suyos temas de Joe Crepúsculo, Marta Sánchez, Hidrogenesse, El Columpio Asesino y más artistas que pervivirán en nuestros recuerdos con más fuerza si cabe después de que Olvido Gara y Nacho Canut sumen sus particulares versiones al catálogo de temazos que llevan acumulando tres décadas desde esa puesta de largo en una fiesta de Halloween. Hoy son los encargados de seleccionar las siete canciones para los siete próximos días.

LAS RECOMENDACIONES DE FANGORIA

Monday Monday de The Mamas and the Papas. A lo largo de su trayectoria, Fangoria ha sido partícipe de multitud de bandas sonoras aparte de en La Lengua Asesina (película que en un principio iba a protagonizar Alaska y que está inspirada en su tema Sálvame), como en Lucía y el sexo (Mr. Hyde Visita el Túnel del Amor), Descongélate (Nada es lo que parece) o Sin Rodeos (Dramas y comedias).

Repasamos el universo de Fangoriua, que seleccionan las 7 canciones para la semana

Ruby tuesday de The Rolling Stones. Desde el año 1990, Fangoria dirige su propio club de fans, Club Fan Fatal. Cada año grababan una canción de otros artistas, a petición de los miembros del club, y se regalaban a los socios por Navidad. Estas versiones pueden encontrarse recopiladas en el disco Interferencias, disco en el que se incluyen versiones como Más dura será la caída, de Gabinete Caligari, junto a La Buena Vida o De Viaje, de Los Planetas, con Astrud. También encontramos su exitosos homenaje a Mi Gran Noche de Raphael. Y cómo dejar sin mencionar su versión de En el volcán, de Carlos Berlanga.

Wednesday 3 am de Simon & Garfunkel. Su álbum Una Temporada en el Infierno está considerado como uno de los diez mejores discos españoles de los 90. Su disco El Extraño Viaje se abre con Fantasmas, temazo en el que colaboró el bajista de Placebo, Stefan Olsdal. Entre sus muchas colaboraciones, han podido contar con Dover para versionar el Sorry I´m a lady de Baccara, con Mägo de Oz en El Rey del Glam, Miranda! en Miro la vida pasar, o la mísmisima Sara Marvelous Montiel en Absolutamente. El debut de Fangoria en televisión fue junto a Paco Clavel interpretando Raska-Yú.

Thursday de Pet Shop Boys. Cuántos jueves, viernes, sábados... y cualquier día de la semana, habrán actuado ante miles de personas Fangoria. Y cuántas veces hemos aplaudido a Rafa Spunky, corista/segunda voz, bajista, y parte imprescindible de Fangoria. Otra de sus pasiones es el argentino Juan Gatti, duplo de Almodóvar, Medalla de Oro de Bellas Artes en 2009, responsable casi todas las portadas de Mecano y el fotógrafo de todos sus discos desde el Absolutamente y que también ha dirigido videoclips de esta pareja tan bien avenida como Un Boomerang o ¿De qué me culpas?. Junto a él, en ARCO, colaboraron en Psychodome, donde se reproducían versiones instrumentales de Fangoria.

Friday on my mind de Bowie. Celebraron sus 20 años con el disco El Paso Trascedental del vodevil a la astracanada, donde, además de recopilar los 22 singles publicados hasta la fecha, regrabaron por primera vez éxitos de los Pegamoides y Dinarama. También se han atrevido a grabar en acústico y a piano diez temas que quedan recogidos en una joya titulada Pianíssimo. Debido a la quinta temporada del reality Alaska & Mario, grabaron una nueva versión del tema Huracán Mexicano (como ya hicieran en 2008), que interpretaron junto a Topacio Fresh y Nancys Rubias.

Saturday night de Whigfield. Es conocido el amor que sienten por México. El videoclip de Criticar por Criticar se filmó en Spartacus, su discoteca favorita de Neza, y ambos publicaron MX Ultra , un libro que consta de imágenes, cuyos pies de foto son manuscritos de Olvido, tomadas por Nacho Canut durante varios viajes realizados a México debido a los conciertos de Fangoria entre 2010 y 2015.

Sunday morning de The Velvet Underground & Nico. Nacho Canut y Alaska llevan más de media vida juntos. Desde 1977, han militado en Kaka de Luxe, Alaska y los Pegamoides, y Dinarama.

A Nacho pudimos leerle en sus blogs Estelas Plateadas y En Mi Humilde Opinión. Alaska publicó Transgresoras, y goza de dos magníficas biografías, Alaska, por Mario Vaquerizo, y Alaska y otras historias de la Movida, por Rafa Cervera, y de nuevo podemos verla sobre los escenarios interpretando, gracias a La Última Tourné, obra escrita y dirigida por Félix Sabroso.