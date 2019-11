Estafadoras de Wall Street, El hoyo y The Farewell, entre los grandes estrenos de cine de la semana

Ahora que ha llegado el frío noviembre, se estrenan en los cines películas que pueden ser una buena opción para acurrucarse calentitos y disfrutar.

Desde el film Estafadoras de Wall Street, hasta la dramedia francesa Pequeñas mentiras para estar juntos, la cinta basada en hechos reales The Farewell y dos películas españolas: El hoyo y Ventajas de viajar en tren.

Inspirada en hechos reales llevados a cabo por un grupo de bailarinas de striptease, las cuales idearon un plan para estafar a algunos de sus clientes: unos ricos empresarios de Wall Street.

Lorene Scafaria (Una madre imperfecta, Buscando un amigo para el fin del mundo) dirige las actuaciones de Jennifer Lopez (La celda) y Constance Wu (All the Creatures Were Stirring).

Thriller no exento de humor en el que una editora que no pasa por su mejor momento conocerá, en un viaje en tren, a un psiquiatra que le contará algún que otro extraño suceso relacionado con la salud mental, todo ello después de que la mujer acabe de ingresar a su marido en un psiquiátrico.

Luis Tosar (Yucatán) y Pilar Castro (Julieta) protagonizan esta historia, de la que el director es Aritz Moreno (Cólera).

Secuela de Pequeñas mentiras sin importancia en la que el protagonista, en un momento bajo de su vida, decide pasar un fin de semana en la casa de la costa, sin saber que sus viejos amigos han preparado un visita sorpresa de última hora.

François Cluzet (Normandía al desnudo) y Marion Cotillard, (Inception) lideran el reparto, bajo la dirección de Guillaume Canet (Cosas de la edad, Lazos de sangre).

Comedia dramática en la que tras descubrir que la matriarca padece cáncer, su familia decide no contárselo, para acto seguido organizar un gran evento.

Lulu Wang (Posthumous) escribe y protagoniza esta peculiar aventura, en la que actúan Awkwafina (Paradise Hills) y Tzi Ma (Treadstone).

Nuestra recomendación de la semana:

Distopía en la que las personas viven enclaustradas y dependen todas ellas de una macabra plataforma, que los mantiene unidos en un macabro juego de supervivencia y desesperación.

Galder Gaztelu-Urrutia (La casa del lago) es el director de este film protagonizado por Ivan Massagué (Cerca de tu casa) y Antonia San Juan (El tiempo de los monstruos).