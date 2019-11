Los Jonas Brothers lanzan su villancico ‘Like It's Christmas’

¡Qué tiemble Mariah Carey! Este año le ha salido muy buena competencia. Los Jonas Brothers han sacado su propio villancico, Like It’s Christmas, y tenemos que reconocer que nos gusta mucho. Con un sonido retro, que recuerda a los Beach Boys, y una divertida letra, este tema de los hermanos estadounidenses sonará en más de una cena familiar esta temporada.

Es verdad que todavía nos encontramos a 8 de noviembre, pero muchos y muchas ya están pensando en Navidad. ¡Y es que en cuanto termina Halloween, la gente ya empieza a sacar su espíritu navideño!

De este modo, los músicos de Sucker han sacado su propia apuesta para estas fiestas. Con una letra, donde el amor vuelve a estar presente, los hermanos más famosos de la industria pop tienen frases como: “I can’t deny I’m feeling inside. Nothing fake abour the way you bring me to life. You make every day feel like It’s Christmas. Every day that I’m with you” (No puedo negar lo que siento por dentro. Nada falso sobre la forma en que me traes a la vida. Hace que cada día parezca que es Navidad. Cada día que estoy contigo). No nos puede gustar más la letra para las fiestas que están a punto de venir.

Tras el lanzamiento, los chicos han publicado en sus redes sociales que esperan que nos guste mucho Like It’s Christmas y que no se nos olvide “meterla en nuestra playlist de fiestas”. Nosotros ya la hemos metido junto al Tamborilero de Raphael, porque nos gusta mucho un clásico.

Like It’s a Christmas no es el único villancico que han cantado los hermanos. ¡Ni mucho menos! A los Jonas Brothers les gusta mucho la Navidad y en 2007 y 2008 lanzaron dos villancicos, Girl of my dreams y Joy of Life. Han tenido que pasar once años para el espíritu navideño se vuelva apoderar de ellos y se atrevan con una nueva canción. Sin lugar a dudas, nos ha encantado.